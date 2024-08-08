ГУР оприлюднило перехоплення розмови росіян про нібито підготовку ЗСУ до прориву

Російська техніка. Ілюстративне фото: Reuters

Українська розвідка поділилася відео з перехопленою розмовою росіянки з Бєлгородської області. У розмові жінка зазначає, що в їхньому районі вночі спостерігалася підвищена активність військових.

Відео опублікувала Головне управління розвідки МО України у Telegram у четвер, 8 серпня.

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Перехоплена розмова росіян

Розвідка Міноборони оприлюднила відео з перехопленою розмовою росіянки з населеного пункту Красна Яруга, що знаходиться у Бєлгородській області у Росії.

У розмові йдеться про можливий наступ Збройних Сил України, запланований на 2 серпня, у день ПДВ.

"Вночі сьогодні багато йшло. Ті, які я бачила. Чула як у нас двері відкривалися в будинку. Ну всі говорили за 2 серпня. Наша розвідка десь дізналася, що на день ПДВ українці планують прорив", — сказала росіянка.