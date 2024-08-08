Кремль надав російським ЗМІ методичку, як висвітлювати події в Курській області

Зруйнований будинок в Курській області. Фото ілюстративне: росЗМІ

В адміністрації Володимира Путіна наказали підконтрольним ЗМІ порівнювати сучасну ситуацію в Курській області з Курською битвою часів Другої світової війни. Зокрема, пропагандувати наратив, що Путін "нікого не кине в біді".

Про це повідомило одне з російських ЗМІ.

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Кремль наказав медіа уникати розпалювання паніки щодо боїв у Курській області. Як зазначили два співробітники російських ЗМІ, їм рекомендовано обговорювати ймовірне відкриття "нового фронту". Державні та лояльні медіа закликали порівнювати теперішні події з Курською битвою Другої світової війни.

Співробітникам російських ЗМІ також заборонено обговорювати ймовірне просування українських військ до Курчатова, де розміщена Курська атомна електростанція, щоб уникнути у аудиторії виникнення "відчуття ядерної загрози".

Замість акцентування на темі АЕС, медіа повинні сконцентруватися на "успіхах російської армії", яка, за твердженням, перешкоджає просуванню українських військ вглиб Курської області. Їм також рекомендується підкреслювати атаки ЗСУ на цивільних осіб.

Також ЗМІ наказали акцентувати увагу на "єдності та згуртованості людей", яке відвідує пункти здачі крові та надає прихисток евакуйованим з Суджанського району Курської області.

Співробітники прокремлівських медіа заявляють, що рознарядка була отримана лише в четвер вдень, майже через три дні після боїв в Курській області. Вони вважають, що Кремль не повною мірою усвідомлював масштаби подій, тому не зміг оперативно підготувати "методичку".