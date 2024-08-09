Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Сьогодні arrow Мексика відхилила заклики України заарештувати Путіна arrow

Мексика відхилила заклики України заарештувати Путіна

9 серпня 2024 09:12
Катерина Османська - Редактор
Арешт Путіна — Мексика відхилила заклики України
Російський правитель Володимир Путін. Фото: REUTERS
Катерина Османська - Редактор

Президент Мексики Андрес Мануель Лопес Обрадор відхилив прохання України заарештувати російського диктатора Володимира Путіна, якщо він прибуде на інавгурацію новообраної президентки у жовтні. Він наголосив, що це не "їхня справа".

Про це повідомляє DW.

Читайте також:

Що сказали в Мексиці 

Андрес Мануель Лопес Обрадор відхилив запит уряду України про арешт Володимира Путіна, якщо російський лідер не порушить міжнародний ордер на арешт і відвідає інавгурацію наступного президента Мексики в жовтні.

"Ми не можемо цього зробити. Це не від нас залежить", — сказав чинний президент країни журналістам на пресконференції 8 серпня.

Що передувало 

Нещодавно мексиканський уряд запросив представників усіх країн, з якими проводить дипломатичні відносини, зокрема і Путіна, відвідати інавгурацію нової президентки Клаудії Шейнбаум у жовтні.

Після цього Україна звернулась з проханням до Мексики заарештувати очільника Кремля за усі воєнні злочини.

"Ми сподіваємося, уряд Мексики усвідомлює факт, що Володимир Путін є воєнним злочинцем, підозрюваним у викраденні та примусовій депортації українських дітей до Росії, ордер на арешт якого виданий Міжнародним кримінальним судом, юрисдикцію якого визнає Мексика... Віримо, що Мексика виконає міжнародний ордер на арешт, передавши вищезазначеного судовому органу ООН у Гаазі", — йдеться в листі.

Також важливі новини дня по темі:

володимир путін Мексика президент арешт

Всі новини

Архів
Всі Новини Статті Відео

09:17 Збірна США з баскетболу вирвала перемогу у Сербії, Леброн повторив унікальний рекорд

09:12 Мексика відхилила заклики України заарештувати Путіна

09:07 Коли тарифи в Україні підвищать до економічно обґрунтованого рівня — прогноз НБУ

09:05 В НБУ затвердили новий курс валют — яка вартість долара, євро та злотого сьогодні

08:49 Українці Онофрійчук, Коляденко, Середа — де дивитись 14-й день Олімпіади-2024

Врожай 2024 — що буде з цінами на продукти в Україні - 80x80

Врожай 2024 — що буде з цінами на продукти в Україні

08:42 Грошова допомога у 30 тис. грн — де і хто з українців має право на виплату

08:32 Чи можна оновити військово-облікові дані в серпні без ризику отримати штраф

08:30 Які медалі розіграють сьогодні — розклад змагань чотирнадцятого дня Олімпіади-2024

08:30 Військовий квиток можуть визнати недійсним — чому це може трапитися і що робити

08:24 Литва оновить правила для українських біженців з 1 вересня — що зміниться

09:17 Збірна США з баскетболу вирвала перемогу у Сербії, Леброн повторив унікальний рекорд

09:12 Мексика відхилила заклики України заарештувати Путіна

09:07 Коли тарифи в Україні підвищать до економічно обґрунтованого рівня — прогноз НБУ

09:05 В НБУ затвердили новий курс валют — яка вартість долара, євро та злотого сьогодні

08:49 Українці Онофрійчук, Коляденко, Середа — де дивитись 14-й день Олімпіади-2024

Врожай 2024 — що буде з цінами на продукти в Україні - 80x80

Врожай 2024 — що буде з цінами на продукти в Україні

08:42 Грошова допомога у 30 тис. грн — де і хто з українців має право на виплату

08:32 Чи можна оновити військово-облікові дані в серпні без ризику отримати штраф

08:30 Які медалі розіграють сьогодні — розклад змагань чотирнадцятого дня Олімпіади-2024

08:30 Військовий квиток можуть визнати недійсним — чому це може трапитися і що робити

08:24 Литва оновить правила для українських біженців з 1 вересня — що зміниться

06:40 Скільки коштує золото в Україні — ціни за 1 г дорогоцінних металів у серпні

Новина з відео

06:05 Заборона Telegram в Україні – чому месенджер не заблокують та що кажуть в парламенті

8 серпня 2024
Ексклюзив

18:18 Нашестя змій в Одесі — яку становлять загрозу для людини

06:40 Ціни на латунь у серпні — скільки коштують кольорові метали в Україні

Новина з відео

06:03 Врожай 2024 — що буде з цінами на продукти в Україні

7 серпня 2024
Ексклюзив

18:13 Прифронтовий бичок та ізмаїльські кавуни — що продають на одеському "Привозі"

06:40 Ціни на 1 кг брухту кольорових металів у серпні — скільки в Україні коштує алюміній

6 серпня 2024
Ексклюзив

19:03 Затримання на одеських вулицях та в транспорті — що потрібно знати під час спілкування з ТЦК

06:40 Ціни на кольорові метали в Україні — скільки коштує 1 кг міді у серпні

06:30 В Україні обвалилися ціни на кукурудзу — скільки коштують зернові у серпні

Text

08:00 Четвертий день боїв на Курщині та як Китай може вплинути на мир в Україні — ефір Ранок.LIVE

Text

00:00 Військова ЗСУ заявила, що неправильно мобілізовувати осіб до 25 років

8 серпня 2024
Text

22:22 Нардеп Дунда пояснив, яким чином готувалася наступальна операція на Курську область

Text

21:11 Військовий аналітик прогнозує ще одну операцію після прориву кордону РФ

Text

20:39 Длігач назвав мобілізаційний потенціал України — скільки осіб призивають щороку

Text

19:39 Мер Конотопу заявив, що активність ДРГ на кордоні зменшилася

Text

18:56 Нардепка Савчук заявила, що українцям, які до війни працювали в Росії, не видають паспорт України

Врожай 2024 — що буде з цінами на продукти в Україні - 80x80

Врожай 2024 — що буде з цінами на продукти в Україні

Text

18:45 Нардеп пояснив, чому немає сенсу перекривати вентиль на газорозподільчій станції в Суджі

Text

18:08 Експерт заявив, що в Україні може статися 7-бальний землетрус — які регіони він зачепить

Text

17:50 Реакція США та ЄС на ситуацію на Курщині та скарги росіян на відсутність евакуації — ефір Вечір.LIVE

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

13:08 Клименко розсекретив, про що писав у прощальному листі підозрюваний у вбивстві Фаріон

1 серпня 2024

08:31 Зінченко залишає Арсенал — українця хоче підписати чемпіон із популярної ліги

26 липня 2024

18:47 Де служать колишні обмежено придатні, мобілізовані до лав ЗСУ — перелік посад

5 серпня 2024

05:27 "Азову" потрібні водії бензовозів — які вимоги та умови

2 серпня 2024

09:01 Евертон вирішив продати Миколенка — з'явився новий претендент на українця

7 серпня 2024

09:31 Бущан переходить у відомий клуб — Динамо готує трансфер

1 серпня 2024

03:20 Ледачий домашній медовик за 10 хвилин — простий і швидкий рецепт

31 липня 2024

08:43 Забарний стане частиною нового проєкту в амбітному італійському клубі

26 липня 2024

13:32 Чи скасують підвищення цін на електрику — відповідь Зеленського

30 липня 2024

06:10 Пенсії з інвалідності — які нарахують мінімальні розміри виплат у серпні