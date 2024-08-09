Арешт Путіна — Мексика відхилила заклики України

Російський правитель Володимир Путін. Фото: REUTERS

Президент Мексики Андрес Мануель Лопес Обрадор відхилив прохання України заарештувати російського диктатора Володимира Путіна, якщо він прибуде на інавгурацію новообраної президентки у жовтні. Він наголосив, що це не "їхня справа".

Про це повідомляє DW.

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Що сказали в Мексиці

Андрес Мануель Лопес Обрадор відхилив запит уряду України про арешт Володимира Путіна, якщо російський лідер не порушить міжнародний ордер на арешт і відвідає інавгурацію наступного президента Мексики в жовтні.

"Ми не можемо цього зробити. Це не від нас залежить", — сказав чинний президент країни журналістам на пресконференції 8 серпня.

Що передувало

Нещодавно мексиканський уряд запросив представників усіх країн, з якими проводить дипломатичні відносини, зокрема і Путіна, відвідати інавгурацію нової президентки Клаудії Шейнбаум у жовтні.

Після цього Україна звернулась з проханням до Мексики заарештувати очільника Кремля за усі воєнні злочини.

"Ми сподіваємося, уряд Мексики усвідомлює факт, що Володимир Путін є воєнним злочинцем, підозрюваним у викраденні та примусовій депортації українських дітей до Росії, ордер на арешт якого виданий Міжнародним кримінальним судом, юрисдикцію якого визнає Мексика... Віримо, що Мексика виконає міжнародний ордер на арешт, передавши вищезазначеного судовому органу ООН у Гаазі", — йдеться в листі.