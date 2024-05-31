Мать-военнопленная увидела сына после двух лет разлуки — трогательное видео

Мать военнопленная и ее сын воссоединились. Фото: скриншот

52-й обмен пленными между Украиной и Россией стал особенным в жизни маленького Димы. Он наконец-то смог обнять родную маму, которая находилась в российском плену более двух лет.

Об этом рассказал Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец в Telegram в пятницу, 31 мая.

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Сегодня во время обмена мальчик Дима встретился с мамой, вернувшейся домой из плена. Женщина находилась на "Азовстале". Теперь она впервые за долгое время обняла своего сына.

Украинский омбудсман обращает внимание, что эта долгожданная встреча стала настоящим подарком для Дмитрия, ведь 24 мая у мальчика был день рождения.

"Пока маму и его ребенка переполняют эмоции. Невозможно сдержать слез, глядя на это видео", — пишет Лубинец.

Мальчика вернул домой Офис Омбудсмана с временно оккупированной территории Украины. Относительно мамы мальчика — военнопленную хотели незаконно осудить россияне.

Лубинец также подчеркнул, что украинская власть не остановится, пока не вернет из российского плена всех наших людей.

Напомним, сегодня из плена российских оккупантов домой удалось вернуть еще 75 украинцев. Среди них воины Вооруженных сил, Нацгвардии, пограничники, а также четверо гражданских.

Также из плена освободили следователя из Мариуполя Марьяну Чечелюк, которая находилась там более двух лет.

Вернулись домой и бойцы Одесской области, попавшие в плен в первые месяцы войны. В частности, речь идет о защитниках острова Змеиный.