Мати-військовополонена побачила сина після двох років розлуки — зворушливе відео
52-ий обмін полоненими між Україною та Росією став особливим у житті маленького Дмитрика. Він нарешті зміг обійняти рідну маму, яка знаходилася в російському полоні понад два роки.
Про це розповів Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець у Telegram в п’ятницю, 31 травня.
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Сьогодні під час обміну хлопчик Дмитрик зустрівся з мамою, яка повернулася додому з полону. Жінка перебувала в "Азовсталі". Нині ж вона вперше за довгий час обійняла свого сина.
Український омбудсман звертає увагу на те, що ця довгоочікувана зустріч стала справжнім подарунком для Дмитра, адже 24 травня в хлопчика був день народження.
"Наразі маму та її дитину переповнюють емоції. Неможливо стримати сліз, дивлячись на це відео", — пише Лубінець.
Хлопчика повернув додому Офіс Омбудсмана з тимчасово окупованої території України. Щодо мами хлопчика — військовополонену хотіли незаконно засудити росіяни.
Лубінець також вкотре наголосив, що українська влада не зупиниться, поки не поверне з російського полону усіх наших людей.
Нагадаємо, сьогодні з полону російських окупантів додому вдалося повернути ще 75 українців. Серед них воїни Збройних сил, Нацгвардії, прикордонники, а також четверо цивільних.
Також з полону звільнили слідчу з Маріуполя Мар'яну Чечелюк, яка перебувала там понад два роки.
Повернулися додому і бійці Одеської області, які потрапили до полону у перші місяці війни. Зокрема, йдеться про оборонців острова Зміїний.
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