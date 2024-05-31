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Мати-військовополонена побачила сина після двох років розлуки — зворушливе відео

31 травня 2024 15:58
e586310b-0df2-4c94-2094-c51a10263000 - Улинець Юлія
Улинець Юлія
редактор
Мати-військовополонена побачила сина після двох років розлуки — зворушливе відео
Мати-військовополонена та її син возз'єдналися. Фото: скриншот
e586310b-0df2-4c94-2094-c51a10263000 - Улинець Юлія
Улинець Юлія
редактор

52-ий обмін полоненими між Україною та Росією став особливим у житті маленького Дмитрика. Він нарешті зміг обійняти рідну маму, яка знаходилася в російському полоні понад два роки.

Про це розповів Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець у Telegram в п’ятницю, 31 травня.

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Сьогодні під час обміну хлопчик Дмитрик зустрівся з мамою, яка повернулася додому з полону. Жінка перебувала в "Азовсталі". Нині ж вона вперше за довгий час обійняла свого сина.

Український омбудсман звертає увагу на те, що ця довгоочікувана зустріч стала справжнім подарунком для Дмитра, адже 24 травня в хлопчика був день народження.

"Наразі маму та її дитину переповнюють емоції. Неможливо стримати сліз, дивлячись на це відео", — пише Лубінець.

Хлопчика повернув додому Офіс Омбудсмана з тимчасово окупованої території України. Щодо мами хлопчика — військовополонену хотіли незаконно засудити росіяни.

Лубінець також вкотре наголосив, що українська влада не зупиниться, поки не поверне з російського полону усіх наших людей.

Нагадаємо, сьогодні з полону російських окупантів додому вдалося повернути ще 75 українців. Серед них воїни Збройних сил, Нацгвардії, прикордонники, а також четверо цивільних.

Також з полону звільнили слідчу з Маріуполя Мар'яну Чечелюк, яка перебувала там понад два роки.

Повернулися додому і бійці Одеської області, які потрапили до полону у перші місяці війни. Зокрема, йдеться про оборонців острова Зміїний.

омбудсмен
Дмитро Лубінець
війна в Україні
Росія
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