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З полону звільнили слідчу з Маріуполя Мар'яну Чечелюк, яка перебувала там понад два роки

31 травня 2024 15:00
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Степан Гафтко
редактор
З Полону звільнили слідчу з Маріуполя Мар'яну Чечелюк
Мар'яна Чечелюк. Фото: divoche.media
2550a901-edad-40e8-b3d5-2b15ff20c400 - Степан Гафтко
Степан Гафтко
редактор

З полону окупантів Україна визволила 75 людей, в тому числі п'ять жінок. Також додому повернулась і слідча із Маріуполя Мар'яна Чечелюк.

Про це повідомляють Новини.LIVE в п'ятницю, 31 травня.

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Звільнення з полону 

"Сьогодні до своїх рідних повертаються 75 захисників та захисниць, а також цивільні українки. Серед визволених оборонців — 70 чоловіків і пʼятеро жінок, шестеро офіцерів та 65 представників рядового та сержантського складу. Щонайменше третина з врятованих мають поранення, тяжкі захворювання або інвалідність. Цього разу визволено з полону 37 представників ЗСУ, зокрема 13 бійців ВМС та двоє представників Повітряних сил. Також визволено з полону 21 нацгвардійця. Додому повертаються семеро оборонців-прикордонників, шестеро тероборонців та четверо цивільних українок. Повернути на рідну землю вдалося 19 захисників острова Зміїний, 14 військовослужбовців, які охороняли ЧАЕС, а також десять оборонців Маріуполя", — розповіли в Координаційному штабі з питань поводження з військовополоненими.

Мар'яна Чечелюк
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Повернулась додому і Мар'яна Чечелюк, яка до полону була працівником слідства у рідному Маріуполі. Коли почалась повномасштабна війна дівчина з родичами не встигла покинути місто, яке вже оточили окупанти. 

Коли почалась евакуація цивільних з "Азовсталі", представники ООН та Червоного Хреста пообіцяли вивезти Мар’яну та її сестру Аліну до Запоріжжя, але натомість їх вивезли до селища Безіменне на фільтрацію. Так Мар'яна і потрапила в полон.

Молодшу доньку батькам вдалось вивезти, а Мар'яну росіяни не захотіли відпускати. Спочатку обіцяли віддати її батькам через два дні, потім через тижден і так затягнулось на більше ніж два роки. 

Нагадаємо, сьогодні з полону російських окупантів додому вдалося повернути ще 75 українців. Серед них воїни Збройних сил, Нацгвардії, прикордонники, а також четверо цивільних.

Повернулися додому і бійці Одеської області, які потрапили до полону у перші місяці війни. Зокрема, йдеться про оборонців острова Зміїний.

Україна
поліція
полонені
війна в Україні
ЗСУ

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