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Из плена освободили следователя из Мариуполя Марьяну Чечелюк, находившуюся там более двух лет

31 мая 2024 15:00
2550a901-edad-40e8-b3d5-2b15ff20c400 - Степан Гафтко
Степан Гафтко
редактор
Из Плена уволили следователя из Мариуполя Марьяну Чечелюк
Марьяна Чечелюк. Фото: divoche.media
2550a901-edad-40e8-b3d5-2b15ff20c400 - Степан Гафтко
Степан Гафтко
редактор

Из плена оккупантов Украина освободила 75 человек, в том числе пять женщин. Также домой вернулась следовательница из Мариуполя Марьяна Чечелюк.

Об этом сообщают Новини.LIVE в пятницу, 31 мая.

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Освобождение из плена

"Сегодня к своим родным возвращаются 75 защитников и защитниц, а также гражданские украинки. Среди освобожденных защитников — 70 мужчин и пятеро женщин, шесть офицеров и 65 представителей рядового и сержантского состава. По меньшей мере треть из спасенных имеют ранения, тяжелые заболевания или инвалидность. Освобождены из плена 37 представителей ВСУ, в том числе 13 бойцов ВМС и двое представителей Воздушных сил. Также освобождены из плена 21 нацгвардейца. , которые охраняли ЧАЭС, а также десять защитников Мариуполя", — рассказали в Координационном штабе по обращению с военнопленными.

Марьяна Чечелюк
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Вернулась домой и Марьяна Чечелюк, которая до плена была работником следствия в родном Мариуполе. Когда началась полномасштабная война, девушка с родственниками не успела покинуть город, который уже окружили оккупанты.

Когда началась эвакуация гражданских из "Азовстали", представители ООН и Красного Креста пообещали вывезти Марьяну и ее сестру Алину в Запорожье, но их вывезли в поселок Безымянное на фильтрацию. Так Марьяна и попала в плен.

Младшую дочь родителям удалось увезти, а Марьяну россияне не захотели отпускать. Сначала обещали отдать ее родителям через два дня, потом через неделю, и так затянулось на более двух лет.

Напомним, сегодня из плена российских оккупантов домой удалось вернуть еще 75 украинцев. Среди них воины Вооруженных сил, Нацгвардии, пограничники, а также четыре гражданских.

Вернулись домой и бойцы Одесской области, попавшие в плен в первые месяцы войны. В частности, речь идет об защитниках острова Змеиный.

Украина
полиция
пленные
война в Украине
ВСУ

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