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Лукашенко сделал очередное громкое заявление по поводу участия Беларуси в войне

29 августа 2024 14:53
Евгения Брюховецкая - редактор
Лукашенко заявил, что Беларусь "никогда не будет" воевать за своими пределами
Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко. Фото: скриншот с видео
Евгения Брюховецкая - редактор

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко сделал очередное заявление по поводу участия его страны в войне. По его словам, Белорусь никогда не будет воевать за своими пределами.

Об этом он заявил во время встречи, посвященной вопросам информационной политики.

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"То же самое относительно украинского "кризиса" (война в Украине. — Ред.). Абсолютно понятная, честная политика... Никаких задач, никаких приказов, чтобы идти за пределы нашей страны, не было и не будет", — сказал Лукашенко.

Он отметил, что Беларусь "только тогда будет воевать, когда придут к ним с плохими намерениями". Также, по его словам, в Беларуси будут пропагандировать только их "белорусскую правду". Белорусам якобы не нужно ничего придумывать, поскольку и так "хватает выгодных тем".

"Мы в удивительном положении оказались в этом плане. Нам не нужно ни лгать, ничего придумывать. А другие страны этого не могут. Им нужно действительно там... что-то подать в выгодном ключе, мягко скажем. Нам это не нужно. Нам нужно показывать, как оно есть", — добавил самопровозглашенный президент.

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