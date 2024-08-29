Лукашенко заявив, що Білорусь "ніколи не буде" воювати за своїми межами

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко. Фото: скриншот з відео

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко зробив чергову заяву щодо участі його країни у війні. За його словами, Білорусь ніколи не буде воювати за своїми межами.

Про це він заявив під час зустрічі, яка була присвячена питанням інформаційної політики.

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"Те ж саме щодо української "кризи" (Ред. — війна в Україні). Абсолютно зрозуміла, чесна політика... Ніяких завдань, ніяких наказів, щоб іти за межі нашої країни не було і не буде", — сказав Лукашенко.

Він зазначив, що Білорусь "тільки тоді буде воювати, коли прийдуть до них із поганими намірами". Також за його словами, у Білорусі будуть пропагувати лише їхню "білоруську правду". Білорусам нібито не потрібно нічого вигадувати, оскільки і так "вистачає вигідних тем".

"Ми в дивовижному становищі опинилися в цьому плані. Нам не треба ні брехати, нічого вигадувати. А інші країни цього не можуть. Їм треба дійсно там... щось подати у вигідному ключі, м'яко скажемо. Нам це не треба. Нам треба показувати, як воно є", — додав самопроголошений президент.