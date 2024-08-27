Війна в Україні — Лукашенко заявив, що йому пропонують кинути Росію

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко. Фото: REUTERS

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що йому запропонували "кинути Росію" та почати "воювати з Україною". Він не уточнив від кого надійшла така пропозиція, але вкотре сказав, що "білоруси живуть у складний час".

Про це повідомляє сайт Лукашенка.

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"Нам зараз радять, підкидають з боку (на мене все це виливається): "Давай тут відступи, там звільни". Починаючи звідси і закінчуючи: "Та плюнь ти на цю Росію, та відвернися ти від цієї Росії. Давай будеш воювати з Україною проти Росії. А до того кордону ми війська НАТО під Смоленськ заведемо"", — сказав Лукашенко.

Він додав, що такі пропозиції надходять регулярно з усіх боків, але Білорусь "не може їх прийняти на 99%".

Самопроголошений президент не уточнив, хто саме йому пропонував такий розвиток подій і не надав більше детелай. Однак, він вкотре нагадав, що потрібно "тримати Білорусь, поки ці скажені на Заході готують змову проти нього".