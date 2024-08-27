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Лукашенко не пішов війною на Україну через страх за своє майбутнє — в ISW описали деталі

27 серпня 2024 08:08
Анжеліка Талабан - Випусковий редактор
Анжеліка Талабан
Випусковий редактор
Білорусь стягнула свої війська до кордону України — чому Лукашенко не наважиться на вторгнення
Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко. Фото: REUTERS
Анжеліка Талабан - Випусковий редактор
Анжеліка Талабан
Випусковий редактор

Білоруський самопроголошений президент Олександр Лукашенко з малою ймовірністю наважиться нападати на Україну. Втім, перекидання частини білоруських військ до кордону України має на меті вплинути на оборонну здатність Збройних сил України на фронті.

Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW), опублікованому 26 серпня.

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Олександр Лукашенко, за висновками ISW навряд зможе наважитися вступити у війну проти України. Він боїться втратити свій режим та політичну силу в Білорусі. Втім, нарощування білоруських військ біля українською кордону має на меті зашкодити обороноздатності України.

"Нинішнє нарощування білоруських військ уздовж українського кордону, ймовірно, має на меті відволікти і розтягнути українські сили вздовж ширшої лінії фронту, оскільки, за оцінками ISW, білоруські війська, як і раніше, навряд чи вторгнуться в Україну через обмеження, що стоять перед самопроголошеним президентом Білорусі Олександром Лукашенком", — йдеться у звіті.

Крім того, Лукашенко боїться приймати таке рішення з огляду на ризики для власного режиму. Напад на Україну може викликати хвилю заворушень серед білорусів.

"Білоруське вторгнення в Україну або навіть військова участь Білорусі у війні погіршить здатність Лукашенка захищати свій режим (і буде дуже непопулярним всередині країни), і ISW раніше оцінював, що Лукашенко вкрай малоймовірно ризикне піти на війну з Україною, яка може послабити його режим або різко посилити внутрішнє білоруське невдоволення", — стверджують аналітики. 

Зазначимо, що президентські вибори в Білорусі заплановані на лютий 2025 року

Нагадаємо, що 20 серпня стало відомо про те, що Білорусь стягує свої війська до кордону України. МЗС України відреагувало на дії Білорусі та попередили, що у разі порушення державного кордону України з боку Білорусі Україна вживе всіх необхідних заходів у порядку реалізації гарантованого Статутом ООН права на самооборону. Цікаво, що згодом на цю заяву відреагували в МЗС Білорусі та заявили, що не отримували документальних вимог від України. 

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Білорусь війна російські війська Олександр Лукашенко Україна

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