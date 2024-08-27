Беларусь стянула свои войска к границе Украины — почему Лукашенко не решится на вторжение

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко. Фото: REUTERS

Белорусский самопровозглашенный президент Александр Лукашенко с малой вероятностью решится нападать на Украину. Впрочем, перебрасывание части белорусских войск к границе Украины должно повлиять на оборонную способность Вооруженных сил Украины на фронте.

Об этом говорится в отчете Института изучения войны (ISW), опубликованном 26 августа.

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Александр Лукашенко, по выводам ISW, вряд ли сможет решиться вступить в войну против Украины. Он опасается потерять свой режим и политическую силу в Беларуси. Впрочем, наращивание белорусских войск у украинской границы имеет целью навредить обороноспособности Украины.

"Нынешнее наращивание белорусских войск вдоль украинской границы, вероятно, имеет целью отвлечь и растянуть украинские силы вдоль более широкой линии фронта, поскольку, по оценкам ISW, белорусские войска по-прежнему вряд ли вторгнутся в Украину из-за стоящих перед самопровозглашенным президентом Беларуси Александром Лукашенко", — говорится в отчете.

Кроме того, Лукашенко боится принимать такое решение, учитывая риски для собственного режима. Нападение на Украину может вызвать волну волнений среди белорусов.

"Белорусское вторжение в Украину или даже военное участие Беларуси в войне ухудшит способность Лукашенко защищать свой режим (и будет очень непопулярным внутри страны), и ISW ранее оценивал, что Лукашенко крайне маловероятно рискнет пойти на войну с Украиной, которая может ослабить его режим или резко усилить внутреннее белорусское недовольство", — утверждают аналитики.

Отметим, что президентские выборы в Беларуси запланированы на февраль 2025 года.

Напомним, что 20 августа стало известно, что Беларусь стягивает свои войска к границе Украины. МИД Украины отреагировало на действия Беларуси и предупредили, что в случае нарушения государственной границы Украины со стороны Беларуси Украина примет все необходимые меры в порядке реализации гарантированного Уставом ООН права на самооборону. Интересно, что впоследствии это заявление отреагировали в МИД Беларуси и заявили, что не получали документальных требований от Украины.