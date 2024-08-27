Война в Украине — Лукашенко заявил, что ему предлагают бросить Россию

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко. Фото: REUTERS

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что ему предложили "бросить Россию" и начать "воевать с Украиной". Он не уточнил от кого поступило такое предложение, но снова сказал, что "белорусы живут в сложное время".

Об этом сообщает сайт Лукашенко.

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""Нам сейчас советуют, подкидывают со стороны (на меня все это выливается): "Давай тут отступи, там освободи". Начиная отсюда и заканчивая: "Да плюнь ты на эту Россию, да отвернись ты от этой России. Давай будешь воевать с Украиной против России. А к той границе мы войска НАТО под Смоленск заведем", — сказал Лукашенко.

Он добавил, что такие предложения поступают регулярно со всех сторон, но Беларусь "не может их принять на 99%".

Самопровозглашенный президент не уточнил, кто именно ему предлагал такое развитие событий и не предоставил больше деталей. Однако он в очередной раз напомнил, что нужно "держать Беларусь, пока эти бешеные на Западе готовят заговор против него".