Ливан обстрелял Израиль — противотанковая ракета попала в жилой дом

Взрыв. Иллюстративное фото: AFP

С территории Ливана утром 22 февраля выпустили две противотанковые ракеты в сторону Израиля. Они упали на севере страны, а одна попала в жилой дом.

Об этом сообщило издание The Times of Israel.

Ливан обстрелял Израиль 22 февраля

В материале говорится, что одна из ракет попала в дом в Кфар-Ювале в Верхней Галилее — он загорелся, на место вызвали пожарных. О пострадавших не сообщается.

Другая цель упала на открытой территории в Кирьят-Шмоне.

В то же время близ Иерусалима произошел теракт: трое палестинцев открыли огонь из "автоматического оружия" по людям в очереди на контрольно-пропускном пункте аз-Заайем.

По данным медиков, в результате стрельбы погиб 20-летний мужчина, еще 11 человек ранены. Все пострадавшие были доставлены в больницы Иерусалима.

Как уточнила полиция, двое нападавших застрелили на месте происшествия силы безопасности и вооруженные гражданские. Третий сначала скрылся, а затем был также "нейтрализован".

Напомним, 14 февраля армия обороны Израиля нанесла удары по территории Ливана. В частности, военные били по источникам огня на юге страны.

Также мы писали, что министр военного кабинета Бени Ганц заявил, что Израиль нападет на город Рафах, если ХАМАС не освободит израильских заложников.