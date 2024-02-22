Ливан обстрелял Израиль — противотанковая ракета попала в жилой дом
С территории Ливана утром 22 февраля выпустили две противотанковые ракеты в сторону Израиля. Они упали на севере страны, а одна попала в жилой дом.
Об этом сообщило издание The Times of Israel.
Ливан обстрелял Израиль 22 февраля
В материале говорится, что одна из ракет попала в дом в Кфар-Ювале в Верхней Галилее — он загорелся, на место вызвали пожарных. О пострадавших не сообщается.
Другая цель упала на открытой территории в Кирьят-Шмоне.
В то же время близ Иерусалима произошел теракт: трое палестинцев открыли огонь из "автоматического оружия" по людям в очереди на контрольно-пропускном пункте аз-Заайем.
По данным медиков, в результате стрельбы погиб 20-летний мужчина, еще 11 человек ранены. Все пострадавшие были доставлены в больницы Иерусалима.
Как уточнила полиция, двое нападавших застрелили на месте происшествия силы безопасности и вооруженные гражданские. Третий сначала скрылся, а затем был также "нейтрализован".
Напомним, 14 февраля армия обороны Израиля нанесла удары по территории Ливана. В частности, военные били по источникам огня на юге страны.
Также мы писали, что министр военного кабинета Бени Ганц заявил, что Израиль нападет на город Рафах, если ХАМАС не освободит израильских заложников.
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