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Ливан обстрелял Израиль — противотанковая ракета попала в жилой дом

22 февраля 2024 12:25
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая
Ливан обстрелял Израиль — противотанковая ракета попала в жилой дом
Взрыв. Иллюстративное фото: AFP
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая

С территории Ливана утром 22 февраля выпустили две противотанковые ракеты в сторону Израиля. Они упали на севере страны, а одна попала в жилой дом.

Об этом сообщило издание The Times of Israel.

Ливан обстрелял Израиль 22 февраля

В материале говорится, что одна из ракет попала в дом в Кфар-Ювале в Верхней Галилее — он загорелся, на место вызвали пожарных. О пострадавших не сообщается.

Другая цель упала на открытой территории в Кирьят-Шмоне.

В то же время близ Иерусалима произошел теракт: трое палестинцев открыли огонь из "автоматического оружия" по людям в очереди на контрольно-пропускном пункте аз-Заайем.

По данным медиков, в результате стрельбы погиб 20-летний мужчина, еще 11 человек ранены. Все пострадавшие были доставлены в больницы Иерусалима.

Как уточнила полиция, двое нападавших застрелили на месте происшествия силы безопасности и вооруженные гражданские. Третий сначала скрылся, а затем был также "нейтрализован".

Напомним, 14 февраля армия обороны Израиля нанесла удары по территории Ливана. В частности, военные били по источникам огня на юге страны.

Также мы писали, что министр военного кабинета Бени Ганц заявил, что Израиль нападет на город Рафах, если ХАМАС не освободит израильских заложников.

Израиль
война
Ливан
ракета

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