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Ізраїль завдав ударів по території Лівану — деталі

14 лютого 2024 10:33
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
Ізраїль завдав ударів по території Лівану — деталі
Вибух, який здійснили ізраїльські військові. Ілюстративне фото: REUTERS/Amir Cohen
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

Армія оборони Ізраїлю завдала ударів по території Лівану. Зокрема, військові били по джерелах вогню на півдні країни.

Про це повідомив ЦАХАЛ у своєму Telegram-каналі. 

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Удари по території Лівану

У вівторок, 13 лютого, було зафіксовано два пуски ракет з Лівану в напрямку Хар-Дова. Вони впали на відкритих територіях. Удари армії оборони Ізраїлю були завдані у відповідь.

До того ж винищувачі ЦАХАЛу вдарили по військовому посту в районі Раміє та по додатковому військовому посту в Рас-аль-Фарі. 

Нагадаємо, ізраїльські військові здійснили серію атак по об'єктах ХАМАСу у південній частині Гази. Внаслідок обстрілів загинули 37 людей, десятки отримали поранення.

Також війська Ізраїлю виявили мережу тунелів, які частково проходять під штаб-квартирою БАПОР у Газі. За їхніми словами, це новий доказ того, що ХАМАС експлуатує головну гуманітарну організацію для палестинців.

Ізраїль
армія
обстріли
Ліван
ракети

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