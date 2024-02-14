Ізраїль завдав ударів по території Лівану — деталі
Армія оборони Ізраїлю завдала ударів по території Лівану. Зокрема, військові били по джерелах вогню на півдні країни.
Про це повідомив ЦАХАЛ у своєму Telegram-каналі.
Удари по території Лівану
У вівторок, 13 лютого, було зафіксовано два пуски ракет з Лівану в напрямку Хар-Дова. Вони впали на відкритих територіях. Удари армії оборони Ізраїлю були завдані у відповідь.
До того ж винищувачі ЦАХАЛу вдарили по військовому посту в районі Раміє та по додатковому військовому посту в Рас-аль-Фарі.
Нагадаємо, ізраїльські військові здійснили серію атак по об'єктах ХАМАСу у південній частині Гази. Внаслідок обстрілів загинули 37 людей, десятки отримали поранення.
Також війська Ізраїлю виявили мережу тунелів, які частково проходять під штаб-квартирою БАПОР у Газі. За їхніми словами, це новий доказ того, що ХАМАС експлуатує головну гуманітарну організацію для палестинців.
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