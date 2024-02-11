Ізраїльські військові заявили, що ХАМАС мав командний тунель під штаб-квартирою ООН

Ізраїльські військові. Фото: REUTERS/Dylan Martinez

Ізраїльські війська виявили мережу тунелів довжиною в сотні метрів, які частково проходять під штаб-квартирою БАПОР у Газі. За їхніми словами, це новий доказ того, що ХАМАС експлуатує головну гуманітарну організацію для палестинців.

Про це повідомляє Reuters у суботу, 10 лютого.

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Командний пункт ХАМАС під штаб-квартирою ООН

Армійські інженери проводили репортерів іноземних ЗМІ через проходи під час кризи для БАПОР, яке розпочало внутрішнє розслідування та побачило, як ряд країн заморозили фінансування через звинувачення Ізраїлю минулого місяця в тому, що деякі його співробітники подвоювалися як оперативники ХАМАС.

Палестинці звинуватили Ізраїль у фальсифікації інформації з метою "заплямувати" БАПОР, яке забезпечує роботою 13 000 осіб у секторі Газа. Агентство керує школами, клініками первинної медичної допомоги та іншими соціальними службами.

Штаб-квартира БАПОР знаходиться в місті Газа, серед північних районів, які ізраїльські війська захопили на початку бойових дій проти ХАМАС.

Журналісти під час поїздки увійшли в шахту біля школи на периферії комплексу ООН, спустившись до викладеного бетоном тунелю.

"Двадцять хвилин ходьби через задушливий жаркий, вузький і часом звивистий прохід привели їх під штаб-квартиру БАПОР", — сказав підполковник армії, який очолював екскурсію.

Тунель, довжина якого, за словами військових, становила 700 метрів, а глибина — 18 метрів, місцями роздвоювався, відкриваючи бічні кімнати. Там було офісне приміщення зі сталевими сейфами, які були відкриті і спустошені. Одна велика камера була заповнена комп'ютерними серверами, інша — промисловими акумуляторними батареями.

"Все керується звідси. Вся енергія для тунелів, якими ви ходили, подається звідси", — сказав підполковник Ідо.

За його словами, це був один з центральних командних пунктів розвідки.

"Це місце — один з підрозділів розвідки ХАМАС, де вони керували більшою частиною бою", — розповів він.

Ідо зазначив, що бойовики ХАМАС, ймовірно, евакуювалися перед ізраїльським наступом. Також вони перерізали кабелі зв'язку.

Нагадаємо, Канада ввела санкції проти 11 лідерів терористичного угрупування ХАМАС, яке веде війну з Ізраїлем. Для країни це стало першим випадком застосування свого санкційного законодавства проти "недержавного суб'єкта".

Також ми писали, що у досьє ізраїльської розвідки з'явилися звинувачення 190 співробітників Організації Об'єднаних Націй в тому, що вони брали участь у викраденнях і вбивствах під час рейду 7 жовтня на сектор Гази. Йдеться саме про працівників Близькосхідного агентства ООН для допомоги палестинським біженцям (БАПОР), які у складі бойового угрупування ХАМАС напали на Газу.