Израильские военные заявили, что у ХАМАС был командный тоннель под штаб-квартирой ООН

Израильские военные. Фото: REUTERS/Dylan Martinez

Израильские войска обнаружили сеть туннелей длиной в сотни метров, которые частично проходят под штаб-квартирой БАПОР в Газе. По их словам, это новое доказательство того, что ХАМАС эксплуатирует главную гуманитарную организацию для палестинцев.

Об этом сообщает Reuters в субботу, 10 февраля.

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Командный пункт ХАМАС под штаб-квартирой ООН

Армейские инженеры проводили репортеров иностранных СМИ через проходы во время кризиса для БАПОР, которое начало внутреннее расследование и увидело, как ряд стран заморозили финансирование по обвинению Израиля в прошлом месяце в том, что некоторые его сотрудники удваивались как оперативники ХАМАС.

Палестинцы обвинили Израиль в фальсификации информации с целью "запачкать" БАПОР, которое обеспечивает работой 13 000 человек в секторе Газа. Агентство управляет школами, клиниками первичной медицинской помощи и другими социальными службами.

Штаб-квартира БАПОР находится в городе Газа среди северных районов, которые израильские войска захватили в начале боевых действий против ХАМАС.

Журналисты во время поездки вошли в шахту возле школы на периферии комплекса ООН, спустившись в выложенный бетоном тоннель.

"Двадцать минут ходьбы через душный жаркий, узкий и порой извилистый проход привели их под штаб-квартиру БАПОР", — сказал подполковник армии, возглавлявший экскурсию.

Тоннель, длина которого, по словам военных, составляла 700 метров, а глубина — 18 метров, местами раздваивался, открывая боковые комнаты. Там было офисное помещение со стальными сейфами, которые были открыты и опустошены. Одна большая камера была заполнена компьютерными серверами, другая — промышленными аккумуляторными батареями.

"Все управляется отсюда. Вся энергия для туннелей, по которым вы ходили, подается отсюда", — сказал подполковник Идо.

По его словам, это был один из центральных командных разведочных пунктов.

"Это место — одно из подразделений разведки ХАМАС, где они руководили большей частью боя", — рассказал он.

Идо отметил, что боевики ХАМАС, вероятно, были эвакуированы перед израильским наступлением. Они также перерезали кабели связи.

Напомним, Канада ввела санкции против 11 лидеров террористической группировки ХАМАС, ведущей войну с Израилем. Для страны это явилось первым случаем применения своего санкционного законодательства против "негосударственного субъекта".

Также мы писали, что в досье израильской разведки появились обвинения 190 сотрудников Организации Объединенных Наций в том, что участвовали в похищениях и убийствах во время рейда 7 октября на сектор Газа. Речь идет именно о работниках Ближневосточного агентства ООН для помощи палестинским беженцам (БАПОР), которые в составе боевой группировки ХАМАС напали на Газу.