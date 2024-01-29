Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow День arrow Ізраїль звинуватив 190 співробітників ООН у причетності до боїв у Газі, — Reuters arrow

Ізраїль звинуватив 190 співробітників ООН у причетності до боїв у Газі, — Reuters

29 січня 2024 20:10
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Каріна Яніна
Каріна Яніна
редактор
Ізраїль звинуватив 190 співробітників ООН у причетності до боїв у Газі, — Reuters
Знищення сектора Гази бойовиками ХАМАС. Ілюстративне фото: DW
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Каріна Яніна
Каріна Яніна
редактор

В досьє ізраїльської розвідки з'явилися звинувачення 190 співробітників Організації Об'єднаних Націй в тому, що вони брали участь у викраденнях і вбивствах під час рейду 7 жовтня на сектор Гази. Йдеться саме про працівників Близькосхідного агентства ООН для допомоги палестинським біженцям (БАПОР), які у складі бойового угрупування ХАМАС напали на Газу.

Про це повідомляє Reuters.

Читайте також:

Співробітники ООН причетні до нападу ХАМАС на Газу

За даними видання, палестинці спростовують інформацію про причетність співробітників БАПОР до вторгнення в Газу. Вони звинувачують Ізраїль у фальсифікації даних. 

Прем'єр-міністр Палестини Мохаммад Штайє звинуватив Ізраїль у "навмисній політичній атаці" на агенцію ООН.

У досьє зазначається, що один із співробітників — це вчитель, який допоміг своєму синові викрасти жінку під час нападу ХАМАС, коли було вбито 1200 людей і 253 викрадено.

Ще одного соціального працівника БАПОР, звинувачують у причетності до перевезення до Гази тіла вбитого ізраїльського солдата. Також ізраїльтяни звинувачують палестинців в битві під прикордонним селом Беері, десята частина жителів якого була вбита. А також в участі в нападі на військову базу Рейм, яка була захоплена і там загинуло 360 осіб.

Міністр закордонних справ Ізраель Кац заявив, що глава БАПОР Філіп Лаццаріні має піти з посади.

"Співробітники БАПОР брали участь у масовому вбивстві 7 жовтня. Лаццаріні повинен зробити висновки і піти у відставку", — підкреслив Кац.

Ізраїльський чиновник повідомив виданню, що  190 осіб, згаданих у досьє, були "запеклими бійцями та вбивцями". Він вказав, що близько 10% співробітників БАПОР мають приналежність до ХАМАС та Ісламського Джихаду.

Наразі понад 10 країн, в тому числі США та Німеччина після звинувачень припинили фінансування агенції.

Нагадаємо, Велика Британія призупиняє фінансування БАПОР. Причиною цьому стали звинувачення співробітників у причетності до нападу палестинського бойового угруповання ХАМАС.

Додамо, верховний представник ЄС із зовнішньої політики Жозеп Боррель зробив заяву про те, що Ізраїль фінансував створення ХАМАС.

Ізраїль
війна
ООН
ХАМАС
бій

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

19:29 Ярмоленко та Буяльський звернулися до Мілевського після обшуку у нього

26 січня 2024
Новина з відео

07:04 Кого мобілізуватимуть до ЗСУ з 1 лютого лише за добровільною згодою — список

24 січня 2024

15:01 Генерал ЗСУ заявив про необхідність зниження мобілізаційного віку чоловіків

27 січня 2024

07:04 Хто з українських чоловіків зможе виїхати за кордон з 1 лютого — повний список

26 січня 2024

23:13 ЗСУ шукають спеціалістів — які професії зараз найбільше потрібні

23 січня 2024

06:30Mirage-2000D: Україна хоче отримати літак, який збив F-16

20 січня 2024

05:38 Відстрочка через інвалідність батьків — українцям вказали на важливий нюанс

21 січня 2024

10:01 Гроші на картці та податковий контроль — яка сума може викликати інтерес

23 січня 2024

09:55 Лунін влітку приєднається до нового клубу — що відомо про трансфер

24 січня 2024

19:57 Мобілізація у лютому 2024 — кого з українських працівників можуть забронювати

Актуальне по темі