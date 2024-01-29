Ізраїль звинуватив 190 співробітників ООН у причетності до боїв у Газі, — Reuters

Знищення сектора Гази бойовиками ХАМАС. Ілюстративне фото: DW

В досьє ізраїльської розвідки з'явилися звинувачення 190 співробітників Організації Об'єднаних Націй в тому, що вони брали участь у викраденнях і вбивствах під час рейду 7 жовтня на сектор Гази. Йдеться саме про працівників Близькосхідного агентства ООН для допомоги палестинським біженцям (БАПОР), які у складі бойового угрупування ХАМАС напали на Газу.

Про це повідомляє Reuters.

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За даними видання, палестинці спростовують інформацію про причетність співробітників БАПОР до вторгнення в Газу. Вони звинувачують Ізраїль у фальсифікації даних.

Прем'єр-міністр Палестини Мохаммад Штайє звинуватив Ізраїль у "навмисній політичній атаці" на агенцію ООН.

У досьє зазначається, що один із співробітників — це вчитель, який допоміг своєму синові викрасти жінку під час нападу ХАМАС, коли було вбито 1200 людей і 253 викрадено.

Ще одного соціального працівника БАПОР, звинувачують у причетності до перевезення до Гази тіла вбитого ізраїльського солдата. Також ізраїльтяни звинувачують палестинців в битві під прикордонним селом Беері, десята частина жителів якого була вбита. А також в участі в нападі на військову базу Рейм, яка була захоплена і там загинуло 360 осіб.

Міністр закордонних справ Ізраель Кац заявив, що глава БАПОР Філіп Лаццаріні має піти з посади.

"Співробітники БАПОР брали участь у масовому вбивстві 7 жовтня. Лаццаріні повинен зробити висновки і піти у відставку", — підкреслив Кац.

Ізраїльський чиновник повідомив виданню, що 190 осіб, згаданих у досьє, були "запеклими бійцями та вбивцями". Він вказав, що близько 10% співробітників БАПОР мають приналежність до ХАМАС та Ісламського Джихаду.

Наразі понад 10 країн, в тому числі США та Німеччина після звинувачень припинили фінансування агенції.

Нагадаємо, Велика Британія призупиняє фінансування БАПОР. Причиною цьому стали звинувачення співробітників у причетності до нападу палестинського бойового угруповання ХАМАС.

Додамо, верховний представник ЄС із зовнішньої політики Жозеп Боррель зробив заяву про те, що Ізраїль фінансував створення ХАМАС.