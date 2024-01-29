Ізраїль звинуватив 190 співробітників ООН у причетності до боїв у Газі, — Reuters
В досьє ізраїльської розвідки з'явилися звинувачення 190 співробітників Організації Об'єднаних Націй в тому, що вони брали участь у викраденнях і вбивствах під час рейду 7 жовтня на сектор Гази. Йдеться саме про працівників Близькосхідного агентства ООН для допомоги палестинським біженцям (БАПОР), які у складі бойового угрупування ХАМАС напали на Газу.
Про це повідомляє Reuters.
Співробітники ООН причетні до нападу ХАМАС на Газу
За даними видання, палестинці спростовують інформацію про причетність співробітників БАПОР до вторгнення в Газу. Вони звинувачують Ізраїль у фальсифікації даних.
Прем'єр-міністр Палестини Мохаммад Штайє звинуватив Ізраїль у "навмисній політичній атаці" на агенцію ООН.
У досьє зазначається, що один із співробітників — це вчитель, який допоміг своєму синові викрасти жінку під час нападу ХАМАС, коли було вбито 1200 людей і 253 викрадено.
Ще одного соціального працівника БАПОР, звинувачують у причетності до перевезення до Гази тіла вбитого ізраїльського солдата. Також ізраїльтяни звинувачують палестинців в битві під прикордонним селом Беері, десята частина жителів якого була вбита. А також в участі в нападі на військову базу Рейм, яка була захоплена і там загинуло 360 осіб.
Міністр закордонних справ Ізраель Кац заявив, що глава БАПОР Філіп Лаццаріні має піти з посади.
"Співробітники БАПОР брали участь у масовому вбивстві 7 жовтня. Лаццаріні повинен зробити висновки і піти у відставку", — підкреслив Кац.
Ізраїльський чиновник повідомив виданню, що 190 осіб, згаданих у досьє, були "запеклими бійцями та вбивцями". Він вказав, що близько 10% співробітників БАПОР мають приналежність до ХАМАС та Ісламського Джихаду.
Наразі понад 10 країн, в тому числі США та Німеччина після звинувачень припинили фінансування агенції.
Нагадаємо, Велика Британія призупиняє фінансування БАПОР. Причиною цьому стали звинувачення співробітників у причетності до нападу палестинського бойового угруповання ХАМАС.
Додамо, верховний представник ЄС із зовнішньої політики Жозеп Боррель зробив заяву про те, що Ізраїль фінансував створення ХАМАС.
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