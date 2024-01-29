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Израиль обвинил 190 сотрудников ООН в причастности к боям в Газе, — Reuters

29 января 2024 20:10
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Карина Янина
Карина Янина
редактор
Израиль обвинил 190 сотрудников ООН в причастности к боям в Газе, — Reuters
Уничтожение сектора Газа боевиками ХАМАС. Иллюстративное фото: DW
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Карина Янина
Карина Янина
редактор

В досье израильской разведки появились обвинения 190 сотрудников Организации Объединенных Наций в том, что они участвовали в похищениях и убийствах во время рейда 7 октября на сектор Газы. Речь идет именно о работниках Ближневосточного агентства ООН для помощи палестинским беженцам (БАПОР), которые в составе боевой группировки ХАМАС напали на Газу.

Об этом сообщает Reuters.

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По данным издания, палестинцы опровергают информацию о причастности сотрудников БАПОР к вторжению в Газу. Они обвиняют Израиль в фальсификации данных.

Премьер-министр Палестины Мохаммад Штайе обвинил Израиль в "преднамеренной политической атаке" на агентство ООН.

В досье отмечается, что один из сотрудников — это учитель, который помог своему сыну похитить женщину во время нападения ХАМАС, когда были убиты 1200 человек и 253 похищены.

Еще одного социального работника БАПОР обвиняют в причастности к перевозке в Газу тела убитого израильского солдата. Также израильтяне обвиняют палестинцев в битве под пограничным селом Беэри, десятая часть жителей которого была убита. А также в участии в нападении на военную базу Рейм, которая была захвачена и там погибли 360 человек.

Министр иностранных дел Израэль Кац заявил, что глава БАПОР Филипп Лаццарини должен уйти с поста.

"Сотрудники БАПОР принимали участие в массовом убийстве 7 октября. Лаццарини должен сделать выводы и уйти в отставку", — подчеркнул Кац.

Израильский чиновник сообщил изданию, что 190 человек, упомянутых в досье, были "ожесточенными бойцами и убийцами". Он указал, что около 10% сотрудников БАПОР имеют принадлежность к ХАМАС и Исламскому Джихаду.

В настоящее время более 10 стран, в том числе США и Германия, после обвинений прекратили финансирование агентства.

Напомним, Великобритания приостанавливает финансирование БАПОР. Причиной тому стали обвинения сотрудников в причастности к нападению палестинской боевой группировки ХАМАС.

Добавим, верховный представитель ЕС по внешней политике Жозеп Боррель сделал заявление о том, что Израиль финансировал создание ХАМАС.

Израиль
война
ООН
ХАМАС
бой

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