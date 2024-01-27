Велика Британія оголосила про припинення фінансування агентства ООН — в чому причина

Голова МЗС Великої Британії Джеймс Клеверлі. Фото: Associated Press

Велика Британія призупиняє фінансування Агентства ООН для допомоги палестинським біженцям і організації робіт на Близькому Сході (БАПОР). Причиною цьому стали звинувачення співробітників у причетності до нападу палестинського бойового угруповання ХАМАС.

Про це повідомляє Sky News.

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За даними видання, в Ізраїлі заявили, що 12 членів групи ООН для допомоги Газі брали участь у нападі ХАМАС 7 жовтня. Рішення Великої Британії було прийнято після того, як США, Італія, Австралія та Канада також призупинили додаткове фінансування агентства ООН з надання допомоги.

БАПОР зазначило, що звільнило кількох співробітників через звинувачення Ізраїлю в причетності 12 співробітників до нападу 7 жовтня.

У зв’язку з цими звинуваченнями Міністерство закордонних справ Великої Британії повідомляє, що "тимчасово призупиняє будь-яке майбутнє фінансування БАПОР, поки ми розглядаємо ці звинувачення". У міністерстві вказали, що "приголомшені" цими заявами.

"Ми як і раніше віддані наданню гуманітарної допомоги людям у Газі, які відчайдушно її потребують", — зауважили МЗС країни.

Фінляндія також оголосила про припинення фінансування після заяв Великої Британії.

У заяві Державного департаменту США вказали, що стурбовані цими звинуваченнями, і додали, що "тимчасово призупинили додаткове фінансування для БАПОР, поки ми розглядаємо ці звинувачення та кроки, які ООН вживає для їх вирішення".

"Повинна бути повна відповідальність за всіх, хто брав участь у жахливих нападах 7 жовтня", — наголосили в Держдепартаменті США.

Голова UNRWA, Філіп Лаццаріні повідомив, що рішення про звільнення співробітників було прийнято, з метою захисту здатності агентства надавати гуманітарну допомогу.

"Будь-який співробітник БАПОР, який був причетний до терористичних актів, буде притягнутий до відповідальності, в тому числі через кримінальне переслідування", — додав Лаццаріні.

Нагадаємо, верховний представник ЄС із зовнішньої політики Жозеп Боррель зробив заяву про те, що Ізраїль фінансував створення ХАМАС.

Додамо, ізраїльські військові поширили фото, на яких зображена внутрішня частина тунелю в Хан-Юнісі на півдні Гази, де бойовики ХАМАС тримали полонених.