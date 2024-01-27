Великобритания объявила о прекращении финансирования агентства ООН — в чем причина

Глава МИД Великобритании Джеймс Клеверли. Фото: Associated Press

Великобритания приостанавливает финансирование Агентства ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ на Ближнем Востоке (БАПОР). Причиной этому стали обвинения сотрудников в причастности к нападению палестинской боевой группировки ХАМАС.

Об этом сообщает Sky News.

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По данным издания, в Израиле заявили, что 12 членов группы ООН для помощи Газе участвовали в нападении ХАМАС 7 октября. Решение Великобритании было принято после того, как США, Италия, Австралия и Канада также приостановили дополнительное финансирование агентства ООН по оказанию помощи.

БАПОР отметило, что уволило нескольких сотрудников по обвинению Израиля в причастности 12 сотрудников к нападению 7 октября.

В связи с этими обвинениями Министерство иностранных дел Великобритании сообщает, что "временно приостанавливает любое будущее финансирование БАПОР, пока мы рассматриваем эти обвинения". В министерстве указали, что "ошеломлены" этими заявлениями.

"Мы по-прежнему привержены оказанию гуманитарной помощи людям в Газе, которые отчаянно нуждаются в ней", — отметили МИД страны.

Финляндия также объявила о прекращении финансирования после заявлений Великобритании.

В заявлении Государственного департамента США указали, что обеспокоены этими обвинениями, и добавили, что "временно приостановили дополнительное финансирование для БАПОР, пока мы рассматриваем эти обвинения и шаги, которые ООН предпринимает для их решения".

"Должна быть полная ответственность за всех, кто участвовал в ужасающих нападениях 7 октября", — отметили в Госдепартаменте США.

Председатель UNRWA Филипп Лаццарини сообщил, что решение об увольнении сотрудников было принято с целью защиты способности агентства оказывать гуманитарную помощь.

"Любой сотрудник БАПОР, причастный к террористическим актам, будет привлечен к ответственности, в том числе и уголовному преследованию", — добавил Лаццарини.

Напомним, верховный представитель ЕС по внешней политике Жозеп Боррель сделал заявление о том, что Израиль финансировал создание ХАМАС.

Добавим, израильские военные распространили фото, на которых изображена внутренняя часть тоннеля в Хан-Юнисе на юге Газы, где боевики ХАМАС держали пленных.