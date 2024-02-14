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Израиль нанес удары по территории Ливана — детали

14 февраля 2024 10:33
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
Израиль нанес удары по территории Ливана — детали
Взрыв, который осуществили израильские военные. Иллюстративное фото: REUTERS/Amir Cohen
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

Армия обороны Израиля нанесла удары по территории Ливана. В частности, военные били по источникам огня на юге страны.

Об этом сообщил ЦАХАЛ в своем Telegram-канале.

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Удары по территории Ливана

Во вторник, 13 февраля, было зафиксировано два пуска ракет из Ливана в направлении Хар-Дова. Они упали на открытых территориях. Удары армии обороны Израиля были нанесены в ответ.

К тому же истребители ЦАХАЛа ударили по военному посту в районе Рамие и по дополнительному военному посту в Рас-аль-Фари.

Напомним, израильские военные совершили серию атак по объектам ХАМАС в южной части Газы. В результате обстрелов погибли 37 человек, десятки получили ранения.

Также войска Израиля обнаружили сеть тоннелей, частично проходящих под штаб-квартирой БАПОР в Газе. По их словам, это новое доказательство того, что ХАМАС эксплуатирует главную гуманитарную организацию палестинцев.

Израиль
армия
обстрелы
Ливан
ракеты

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