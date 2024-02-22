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Ліван обстріляв Ізраїль — протитанкова ракета влучила у житловий будинок

22 лютого 2024 12:25
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька
Ліван обстріляв Ізраїль — протитанкова ракета влучила у житловий будинок
Вибух. Ілюстративне фото: AFP
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька

З території Лівану вранці 22 лютого випустили дві протитанкові ракети в бік Ізраїлю. Вони впали на півночі країни, а одна влучила у житловий будинок.

Про це повідомило видання The Times of Israel.

Ліван обстріляв Ізраїль 22 лютого

У матеріалі йдеться, що одна з ракет влучила в будинок у Кфар-Ювалі у Верхній Галілеї — він загорівся, на місце викликали пожежників. Про постраждалих не повідомляється.

Інша ціль впала на відкритій території в Кір'ят-Шмоні.

Водночас поблизу Єрусалима стався теракт: троє палестинців відкрили вогонь із "автоматичної зброї" по людях у черзі на контрольно-пропускному пункті аз-Заайєм.

За даними медиків, внаслідок стрілянини загинув 20-річний чоловік, ще 11 людей — поранені. Усіх постраждалих доставили до лікарень Єрусалиму.

Як уточнила поліція, двох нападників застрелили на місці події сили безпеки та озброєні цивільні. Третій спочатку втік, а потім був також "нейтралізований".

Нагадаємо, 14 лютого армія оборони Ізраїлю завдала ударів по території Лівану. Зокрема, військові били по джерелах вогню на півдні країни.

Також ми писали, що міністр воєнного кабінету Бені Ганц заявив, що Ізраїль нападе на місто Рафах, якщо ХАМАС не звільнить ізраїльських заручників. 

Ізраїль
війна
Ліван
ракета

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