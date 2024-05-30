Люксембург инвестирует 5 млн. евро в артиллерийскую коалицию для Украины

Люксембург вложил 5 миллионов евро в финансирование САУ Caesar для ВСУ
Правительство Люксембурга внесло 5 миллионов евро в артиллерийскую коалицию для Украины, профинансировав модернизацию и новые боевые возможности французских самоходных артустановок Caesar. Также страна обеспечит поддержку в получении другой перспективной техники.
Об этом сообщил министр обороны Франции Себстьян Лекорню в Twitter.
Люксембург профинансирует артиллерийскую коалицию
Как сообщил политик, такое решение было согласовано по результатам встречи с главой Минобороны Люксембурга Юрико Бакесом.
"Люксембург вносит 5 млн евро в артиллерийскую коалицию для финансирования мощностей Caesar в интересах Украины. Благодарны за такое решение!" — пишет Лекорню.
Также он добавил, что Люксембург близок к получению другой передовой техники по французской военной программе перевооружения Scorpion, которая также может добраться до Украины. В ее список вошли:
- десантный бронеавтомобиль Griffon;
- разведывательная БМП Jaguar;
- штурмовой бронеавтомобиль последнего поколения Serval.
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Французский бронеавтомобиль Griffon. Источник: TF1
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Французская разведывательная БМП Jaguar. Источник: TF1
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Французский бронеавтомобиль Serval. Источник: TF1
Напомним, ранее французские военные показали кадры подготовки украинских летчиков к полетам на истребителях F-16 и тренировке украинских и французских артиллеристов.
Также Франция передаст Украине 40 крылатых ракет SCALP с армейских складов, предварительно обновив электронику оружия.
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