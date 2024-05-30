Люксембург инвестирует 5 млн. евро в артиллерийскую коалицию для Украины

Украинские бойцы у гаубицы Caesar. Фото иллюстративное: Группировка ОС

Правительство Люксембурга внесло 5 миллионов евро в артиллерийскую коалицию для Украины, профинансировав модернизацию и новые боевые возможности французских самоходных артустановок Caesar. Также страна обеспечит поддержку в получении другой перспективной техники.

Об этом сообщил министр обороны Франции Себстьян Лекорню в Twitter.

Читайте также:

Люксембург профинансирует артиллерийскую коалицию

Как сообщил политик, такое решение было согласовано по результатам встречи с главой Минобороны Люксембурга Юрико Бакесом.

"Люксембург вносит 5 млн евро в артиллерийскую коалицию для финансирования мощностей Caesar в интересах Украины. Благодарны за такое решение!" — пишет Лекорню.

Скриншот сообщения Лекорню в Twitter

Также он добавил, что Люксембург близок к получению другой передовой техники по французской военной программе перевооружения Scorpion, которая также может добраться до Украины. В ее список вошли:

десантный бронеавтомобиль Griffon;

разведывательная БМП Jaguar;

штурмовой бронеавтомобиль последнего поколения Serval.

Французский бронеавтомобиль Griffon. Источник: TF1

Французская разведывательная БМП Jaguar. Источник: TF1

Французский бронеавтомобиль Serval. Источник: TF1 1/3 ​ 3

Напомним, ранее французские военные показали кадры подготовки украинских летчиков к полетам на истребителях F-16 и тренировке украинских и французских артиллеристов.

Также Франция передаст Украине 40 крылатых ракет SCALP с армейских складов, предварительно обновив электронику оружия.