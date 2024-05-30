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Люксембург вложил 5 миллионов евро в финансирование САУ Caesar для ВСУ

30 мая 2024 16:37
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Илья Рябинин
редактор
Люксембург инвестирует 5 млн. евро в артиллерийскую коалицию для Украины
Украинские бойцы у гаубицы Caesar. Фото иллюстративное: Группировка ОС
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Илья Рябинин
Илья Рябинин
редактор

Правительство Люксембурга внесло 5 миллионов евро в артиллерийскую коалицию для Украины, профинансировав модернизацию и новые боевые возможности французских самоходных артустановок Caesar. Также страна обеспечит поддержку в получении другой перспективной техники.

Об этом сообщил министр обороны Франции Себстьян Лекорню в Twitter.

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Как сообщил политик, такое решение было согласовано по результатам встречи с главой Минобороны Люксембурга Юрико Бакесом.

"Люксембург вносит 5 млн евро в артиллерийскую коалицию для финансирования мощностей Caesar в интересах Украины. Благодарны за такое решение!" — пишет Лекорню.

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Скриншот сообщения Лекорню в Twitter

Также он добавил, что Люксембург близок к получению другой передовой техники по французской военной программе перевооружения Scorpion, которая также может добраться до Украины. В ее список вошли:

  • десантный бронеавтомобиль Griffon;
  • разведывательная БМП Jaguar;
  • штурмовой бронеавтомобиль последнего поколения Serval.
  • грифон франция
    Французский бронеавтомобиль Griffon. Источник: TF1
  • франция ягуар
    Французская разведывательная БМП Jaguar. Источник: TF1
  • франция сервал техника
    Французский бронеавтомобиль Serval. Источник: TF1
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Напомним, ранее французские военные показали кадры подготовки украинских летчиков к полетам на истребителях F-16 и тренировке украинских и французских артиллеристов.

Также Франция передаст Украине 40 крылатых ракет SCALP с армейских складов, предварительно обновив электронику оружия.

Украина
война в Украине
Люксембург
Франция
военная помощь
военная техника

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