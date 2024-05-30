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Люксембург вклав 5 мільйонів євро на фінансування САУ Caesar для ЗСУ

30 травня 2024 16:37
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Ілля Рябінін
редактор
Люксембург інвестує 5 млн євро в артилерійську коаліцію для України
Українські бійці біля гаубиці Caesar. Фото ілюстративне: Угруповання ОС
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Ілля Рябінін
Ілля Рябінін
редактор

Уряд Люксембурга вніс 5 мільйонів євро в артилерійську коаліцію для України, профінансувавши модернізацію та нові бойові можливості французьких самохідних артустановок Caesar. Також країна забезпечить підтримку в отриманні іншої перспективної техніки.

Про це повідомив міністр оборони Франції Себстьян Лекорню у Twitter.

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Як повідомив політик, таке рішення було узгоджено за результатами зустрічі з главою Міноборони Люксембурга Юріко Бакес.

"Люксембург вносить EUR5 млн в артилерійську коаліцію для фінансування потужностей Caesar в інтересах України. Вдячні за таке рішення!", — пише Лекорню.

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Скриншот допису Лекорню у Twitter

Також він додав, що Люксембург близький до отримання іншої передової техніки за французької військовою програмою переозброєння Scorpion, яка також може дістатися Україні. В її список увійшли:

  • десантний бронеавтомобіль Griffon;
  • розвідувальна БМП Jaguar;
  • штурмовий бронеавтомобіль останнього покоління Serval.
  • грифон франція
    Французький бронеавтомобіль Griffon. Джерело: TF1
  • франція ягуар
    Французька розвідувальна БМП Jaguar. Джерело: TF1
  • франція сервал техніка
    Французький бронеавтомобіль Serval. Джерело: TF1
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Нагадаємо, раніше французькі військові показали кадри підготовки українських льотчиків до польотів на винищувачах F-16 та тренування українських та французьких артилеристів. 

Також Франція передасть Україні 40 крилатих ракет SCALP з армійських складів, попередньо відновивши електроніку зброї.

Україна
війна в Україні
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Франція
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військова техніка

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