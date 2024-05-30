Люксембург інвестує 5 млн євро в артилерійську коаліцію для України

Українські бійці біля гаубиці Caesar. Фото ілюстративне: Угруповання ОС

Уряд Люксембурга вніс 5 мільйонів євро в артилерійську коаліцію для України, профінансувавши модернізацію та нові бойові можливості французьких самохідних артустановок Caesar. Також країна забезпечить підтримку в отриманні іншої перспективної техніки.

Про це повідомив міністр оборони Франції Себстьян Лекорню у Twitter.

Читайте також:

Люксембург профінансує артилерійську коаліцію

Як повідомив політик, таке рішення було узгоджено за результатами зустрічі з главою Міноборони Люксембурга Юріко Бакес.

"Люксембург вносить EUR5 млн в артилерійську коаліцію для фінансування потужностей Caesar в інтересах України. Вдячні за таке рішення!", — пише Лекорню.

Скриншот допису Лекорню у Twitter

Також він додав, що Люксембург близький до отримання іншої передової техніки за французької військовою програмою переозброєння Scorpion, яка також може дістатися Україні. В її список увійшли:

десантний бронеавтомобіль Griffon;

розвідувальна БМП Jaguar;

штурмовий бронеавтомобіль останнього покоління Serval.

Французький бронеавтомобіль Griffon. Джерело: TF1

Французька розвідувальна БМП Jaguar. Джерело: TF1

Французький бронеавтомобіль Serval. Джерело: TF1 1 / 3

Нагадаємо, раніше французькі військові показали кадри підготовки українських льотчиків до польотів на винищувачах F-16 та тренування українських та французьких артилеристів.

Також Франція передасть Україні 40 крилатих ракет SCALP з армійських складів, попередньо відновивши електроніку зброї.