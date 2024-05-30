Люксембург інвестує 5 млн євро в артилерійську коаліцію для України

Люксембург вклав 5 мільйонів євро на фінансування САУ Caesar для ЗСУ
Уряд Люксембурга вніс 5 мільйонів євро в артилерійську коаліцію для України, профінансувавши модернізацію та нові бойові можливості французьких самохідних артустановок Caesar. Також країна забезпечить підтримку в отриманні іншої перспективної техніки.
Про це повідомив міністр оборони Франції Себстьян Лекорню у Twitter.
Люксембург профінансує артилерійську коаліцію
Як повідомив політик, таке рішення було узгоджено за результатами зустрічі з главою Міноборони Люксембурга Юріко Бакес.
"Люксембург вносить EUR5 млн в артилерійську коаліцію для фінансування потужностей Caesar в інтересах України. Вдячні за таке рішення!", — пише Лекорню.
Також він додав, що Люксембург близький до отримання іншої передової техніки за французької військовою програмою переозброєння Scorpion, яка також може дістатися Україні. В її список увійшли:
- десантний бронеавтомобіль Griffon;
- розвідувальна БМП Jaguar;
- штурмовий бронеавтомобіль останнього покоління Serval.
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Французький бронеавтомобіль Griffon. Джерело: TF1
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Французька розвідувальна БМП Jaguar. Джерело: TF1
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Французький бронеавтомобіль Serval. Джерело: TF1
Нагадаємо, раніше французькі військові показали кадри підготовки українських льотчиків до польотів на винищувачах F-16 та тренування українських та французьких артилеристів.
Також Франція передасть Україні 40 крилатих ракет SCALP з армійських складів, попередньо відновивши електроніку зброї.
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