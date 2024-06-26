Литва разорвала международное соглашение с Россией о правовой помощи — детали

Литва разорвала с Россией важное международное соглашение
В Литве решили расторгнуть договор с Россией о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам. Таким образом, страна не хочет тесно сотрудничать с государством-агрессором.
Об этом сообщает пресс-служба парламента Литвы во вторник, 25 июня.
Литва приняла денонсацию правового договора с РФ
Литва и Россия заключили договор еще в 1992 году, чтобы обеспечить равную защиту прав граждан и юридических лиц, действующих на их территории, а также развивать сотрудничество в области правовой помощи.
По словам министра юстиции Литвы Эвелины Добровольской, за последнее время количество просьб о правовой помощи значительно уменьшилось. К тому же, фактически правовое сотрудничество между странами не происходит уже более двух лет, а запросы о правовой помощи, полученные Литвой от России, рассматриваются только, если имеют отношение к литовцам.
Также в Литве отметили, что правовое сотрудничество с Россией, в случае необходимости, будет осуществляться на основе многосторонних международных договоров. Кроме того, сохранится возможность обратиться за правовой помощью через дипломатические процедуры.
Добровольская отметила необходимость уведомить Россию о расторжении договора до 21 июля, чтобы он утратил силу в 2025 году. Автоматическое продление на следующие пять лет 21 января не состоится.
Как Литва помогает Украине в войне против РФ
Напомним, Литва продолжает поддерживать Украину и помогать ей противостоять в войне против России. Так, президент Литвы Гитанас Науседа отметил на саммите мира в Швейцарии 15-16 июня, что мир в Украине возможен только при условии полного вывода российских войск.
Также 18 июня в Киев с официальным визитом приезжала спикер Сейма Литвы Виктория Чмилите-Нильсен. Таким образом, чиновник подтвердила поддержку Литвой победы Украины и ее пути к европейской и евроатлантической интеграции.
Добавим, что в тот же день состоялась встреча Чмилите-Нильсен с Президентом Украины Владимиром Зеленским. Стороны обсудили насущные потребности для усиления обороноспособности Украины.
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