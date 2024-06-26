Литва разорвала международное соглашение с Россией о правовой помощи — детали

Российский диктатор Владимир Путин. Фото: Front News International

В Литве решили расторгнуть договор с Россией о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам. Таким образом, страна не хочет тесно сотрудничать с государством-агрессором.

Об этом сообщает пресс-служба парламента Литвы во вторник, 25 июня.

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Литва и Россия заключили договор еще в 1992 году, чтобы обеспечить равную защиту прав граждан и юридических лиц, действующих на их территории, а также развивать сотрудничество в области правовой помощи.

По словам министра юстиции Литвы Эвелины Добровольской, за последнее время количество просьб о правовой помощи значительно уменьшилось. К тому же, фактически правовое сотрудничество между странами не происходит уже более двух лет, а запросы о правовой помощи, полученные Литвой от России, рассматриваются только, если имеют отношение к литовцам.

Также в Литве отметили, что правовое сотрудничество с Россией, в случае необходимости, будет осуществляться на основе многосторонних международных договоров. Кроме того, сохранится возможность обратиться за правовой помощью через дипломатические процедуры.

Добровольская отметила необходимость уведомить Россию о расторжении договора до 21 июля, чтобы он утратил силу в 2025 году. Автоматическое продление на следующие пять лет 21 января не состоится.

Как Литва помогает Украине в войне против РФ

Напомним, Литва продолжает поддерживать Украину и помогать ей противостоять в войне против России. Так, президент Литвы Гитанас Науседа отметил на саммите мира в Швейцарии 15-16 июня, что мир в Украине возможен только при условии полного вывода российских войск.

Также 18 июня в Киев с официальным визитом приезжала спикер Сейма Литвы Виктория Чмилите-Нильсен. Таким образом, чиновник подтвердила поддержку Литвой победы Украины и ее пути к европейской и евроатлантической интеграции.

Добавим, что в тот же день состоялась встреча Чмилите-Нильсен с Президентом Украины Владимиром Зеленским. Стороны обсудили насущные потребности для усиления обороноспособности Украины.