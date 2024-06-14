Литва вводить обов'язкову військову службу для юнаків після школи

Литовські військові. Фото: zbroya.info

Сейм Литви ухвалив закону у четвер, 13 червня, який передбачає призов на військову службу хлопців одразу після закінчення шкільного навчання. Зокрема, це пов'язано з геополітичною ситуацією та можливими загрозами національній безпеці.

Про це повідомляє пресслужба парламенту Литви.

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"Закон закріплює норму, згідно з якою органи системи національної оборони, які здійснюють призов, зобов’язані організовувати огляд осіб, які досягли 17-річного віку та з досягненням 18 років зобов’язані проходити строкову військову службу", — зазначили в відомстві.

Видання Delfi повідомляє, що торік Міноборони країни розглядало ідею альтернативної військової служби для студентів вищих навчальних закладів, однак освітянська спільнота та представники молодіжних організацій не підтримали цю пропозицію.

Таким чином у новому законі вирішили не включати студентів до списків призовників, а замість цього призивати хлопців після закінчення школи. Опісля медичної комісії 17-річні юнаки отримають повідомлення про призов на службу. Щобільше, до закінчення служби призовники не зможуть вступити до ВНЗ.

Нагадаємо, що у Литві відбулись навчання щодо введення комендантської години на випадок війни з Росією. Військові зі зброєю здійснювали контроль території, охорону об'єктів та перевірку транспорту.

Додамо, що до литовського порту Клайпеда нещодавно прибуло понад 50 військових кораблів НАТО для традиційних міжнародних військово-морських навчань. Цьогорічні тренування стануть найбільшими для Литви.