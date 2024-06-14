Литва вводит обязательную военную службу для юношей после школы

Литовские военные. Фото: zbroya.info

Сейм Литвы принял закон в четверг, 13 июня, предусматривающий призыв на военную службу юношей сразу после окончания школьной учебы. В частности, это связано с геополитической ситуацией и возможными угрозами национальной безопасности.

Об этом сообщает пресс-служба парламента Литвы.

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"Закон закрепляет норму, согласно которой органы системы национальной обороны, осуществляющие призыв, обязаны организовывать осмотр лиц, достигших 17-летнего возраста и с достижением 18 лет обязанных проходить срочную военную службу", — отметили в ведомстве.

Издание Delfi сообщает, что в прошлом году Минобороны страны рассматривало идею альтернативной военной службы для студентов вузов, однако образовательное сообщество и представители молодежных организаций не поддержали это предложение.

Таким образом, в новом законе решили не включать студентов в списки призывников, а вместо этого призывать ребят после окончания школы. После медицинской комиссии 17-летние юноши получат уведомление о призыве на службу. Более того, до окончания службы призывники не смогут поступить в ВУЗ.

Напомним, что в Литве прошли учения по введению комендантского часа на случай войны с Россией. Военные с оружием осуществляли контроль территории, охрану объектов и проверку транспорта.

Добавим, что в литовский порт Клайпеда недавно прибыло более 50 военных кораблей НАТО для традиционных международных военно-морских учений. Нынешние тренировки станут самыми большими для Литвы.