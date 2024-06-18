Зеленський обговорив зі спікеркою Сейму Литви посилення обороноздатності України

Президент України Володимир Зеленський та спікерка Сейму Литви Вікторія Чміліте-Нільсен. Фото: пресслужба ОП

В Києві у вівторок, 18 червня, Президент України Володимир Зеленський зустрівся зі спікеркою Сейму Литви Вікторією Чміліте-Нільсен. Під час зустрічі йшлося про нагальні потреби для посилення обороноздатності України.

Про результати зустрічі глава держави повідомив у Telegram.

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Зеленський і Чміліте-Нільсен обговорили, зокрема, подальші кроки в напрямі встановлення справедливого миру в Україні.

"Ми обговорили нагальні потреби для посилення обороноздатності України, результати першого Глобального саміту миру у Швейцарії, подальші кроки в напрямі встановлення справедливого миру в Україні та співпрацю в контексті інтеграції нашої країни до Європейського Союзу й НАТО", — сказав глава держави.

Він також подякував спікерці Сейму за надану Литвою військову та гуманітарну допомогу, а також участь у реалізації Української формули миру.

Водночас, Чміліте-Нільсен зазначила у соцмережі X, що справедливий і міцний мир в Україні може бути досягнутий лише тоді, коли буде відновлено територіальну цілісність і суверенітет.

"Ми маємо залишатися чіткими у своїх цілях. Литва повністю підтримує українську Формулу миру", – підсумувала вона.

Нагадаємо, на Саміті миру у Швейцарії президент Литви Гітанас Науседа наголосив, що мир в Україні можливий лише за умови повного виведення російських військ.

А у МЗС Литви заявили, що була зроблена помилка, коли обмежили Україну в праві бити по території РФ.