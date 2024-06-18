Зеленский обсудил со спикером Сейма Литвы усиление обороноспособности Украины

Президент Украины Владимир Зеленский и спикер Сейма Литвы Виктория Чмилите-Нильсен. Фото: пресс-служба ОП

В Киеве во вторник, 18 июня, Президент Украины Владимир Зеленский встретился со спикером Сейма Литвы Викторией Чмилите-Нильсен. Во время встречи речь шла о неотложных потребностях для усиления обороноспособности Украины.

О результатах встречи глава государства сообщил в Telegram.

Читайте также:

Обсудили саммит мира и обороноспособность Украины

Зеленский и Чмилите-Нильсен обсудили, в частности, дальнейшие шаги по установлению справедливого мира в Украине.

"Мы обсудили неотложные потребности для усиления обороноспособности Украины, результаты первого Глобального саммита мира в Швейцарии, дальнейшие шаги в направлении установления справедливого мира в Украине и сотрудничество в контексте интеграции нашей страны в Европейский Союз и НАТО", — сказал глава государства.

Он также поблагодарил спикера Сейма за оказанную Литвой военную и гуманитарную помощь, а также участие в реализации Украинской формулы мира.

В то же время, Чмилите-Нильсен отметила в соцсети X, что справедливый и крепкий мир в Украине может быть достигнут только тогда, когда будет восстановлена территориальная целостность и суверенитет.

"Мы должны оставаться четкими в своих целях. Литва полностью поддерживает украинскую Формулу мира", — подытожила она.

Напомним, на Саммите мира в Швейцарии президент Литвы Гитанас Науседа подчеркнул , что мир в Украине возможен только при условии полного вывода российских войск.

А в МИД Литвы заявили, что была сделана ошибка , когда ограничили Украину в праве бить по территории РФ.