Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Сьогодні arrow Литва розірвала з Росією важливу міжнародну угоду arrow

Литва розірвала з Росією важливу міжнародну угоду

26 червня 2024 05:37
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор
Литва розірвала міжнародну угоду з Росією про правову допомогу — деталі
Російський диктатор Володимир Путін. Фото: Front News International
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор

У Литві вирішили розірвати договір із Росією про правову допомогу та правові відносини у цивільних, сімейних і кримінальних справах. Таким чином країна не хоче тісно співпрацювати з державою-агресоркою.

Про це повідомляє пресслужба парламенту Литви в вівторок, 25 червня.

Читайте також:

Литва ухвалила денонсацію правового договору з РФ 

Литва й Росія уклали договір ще 1992 року, щоб забезпечити рівний захист прав громадян та юридичних осіб, які діють на їх території, а також щоб розвивати співпрацю в галузі правової допомоги.

За словами міністерки юстиції Литви Евеліни Добровольської, за останній час кількість прохань про правову допомогу значно зменшилась. До того ж фактично правова співпраця між країнами не відбувається вже понад два роки, а запити про правову допомогу, отримані Литвою від Росії, розглядаються лише, якщо мають стосунок до литовців.

Також у Литві зауважили, що правова співпраця з Росією, якщо буде потрібно, здійснюватиметься на основі багатосторонніх міжнародних договорів. Крім того, збережеться можливість звернутися по правову допомогу через дипломатичні процедури.

Добровольська наголосила на необхідності повідомити Росію про розірвання договору до 21 липня, щоб він втрати чинність 2025 року. Автоматичне продовження на наступні п'ять років 21 січня не відбудеться.

Як Литва допомагає Україні в війні проти РФ

Нагадаємо, що Литва продовжує підтримувати Україну й допомагати їй протистояти в війні проти Росії. Так, президент Литви Гітанас Науседа наголосив на Саміті миру в Швейцарії 15-16 червня, що мир в Україні можливий лише за умови повного виведення російських військ.

Також 18 червня до Києва з офіційним візитом приїжджала спікерка Сейму Литви Вікторія Чміліте-Нільсен. Таким чином посадовиця підтвердила підтримку Литвою перемоги України та її шляху до європейської та євроатлантичної інтеграції.

Додамо, що того ж дня відбулась зустріч Чміліте-Нільсен з Президентом України Володимиром Зеленським. Сторони обговорили нагальні потреби для посилення обороноздатності України.

Литва
документи
угода
війна в Україні
Росія
права
парламент

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

23:45 Ще одну категорію чоловіків зобов'язали з'явитися до ТЦК — у чому причина

12 червня 2024
Новина з відео

23:28 До чого сниться вагітність: тлумачення снів, загальне значення і думка психологів

19 червня 2024
Новина з відео

01:37 Наснилися змії? Про що попереджає такий сон: значення і тлумачення

17 червня 2024
Оновлено

09:59 До чого сниться собака: тлумачення снів і загальне значення

13 червня 2024

06:44 Де служитимуть колишні "обмежено придатні" — українцям дали роз'яснення

17 червня 2024

15:55 В документах ЄС виявили карту без Криму і частини Одеської області — деталі

25 червня 2024
Оновлено

00:11 Молитва "Вірую": значення, правила читання, текст, відео

24 червня 2024
Оновлено

12:34 Як отримати дозвіл на зброю в Україні у 2024 році?

13 червня 2024

17:34 Вбивство 9-річної українки у Німеччині — підозрюваний зробив заяву

21 червня 2024

20:24 Хто з чоловіків повинен отримати штрих-код у військовий квиток — заява Міноборони