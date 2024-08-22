Люди несут украинское знамя в знак протеста против российского вторжения в Украину во время празднования независимости Литвы. Вильнюс, 11 марта 2022 года. Фото: Радио Свобода

Украинским беженцам в Литве продлили действие временной защиты еще на полтора года. Срок действия сертификатов отсрочили до 4 марта 2026 года.

Об этом пишет издание Delfi.

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Почему украинцам продлили временную защиту

Это решение направлено на снижение административной нагрузки на граждан и сотрудников Департамента миграции, а также на облегчение управления потоками замены вида на постоянное проживание.

До этого эта защита устанавливалась до марта 2025 года. Правительство продлило срок действия временной защиты до 4 марта 2026 года.

По данным Департамента миграции, каждый день регистрируется 30-40 новых заявок на получение разрешения на временное проживание в Литве.

В настоящее время более 44 300 человек имеют разрешение на проживание в Литве на основе временной защиты.

Ранее Совет Европейского Союза принял решение о продлении временной защиты до 4 марта 2026 для более 4 миллионов украинских беженцев.

Закон ЕС о временной защите устанавливает минимальные стандарты защиты. Фактический уровень помощи может отличаться в разных странах-членах ЕС.