Люди несуть український прапор на знак протесту проти російського вторгнення в Україну під час святкування незалежності Литви. Вільнюс, 11 березня 2022 року. Фото: Радіо Свобода

Українським біженцям у Литві продовжили дію тимчасового захисту ще на півтора роки. Термін дії посвідок відтермінували до 4 березня 2026 року.

Про це пише видання Delfi.

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Це рішення спрямоване на зниження адміністративного навантаження на громадян і співробітників Департаменту міграції, а також на полегшення управління потоками заміни посвідок на постійне проживання.

Досі цей захист встановлювався до березня 2025 року. Уряд продовжив термін дії тимчасового захисту до 4 березня 2026 року.

За даними Департаменту міграції, щодня реєструється 30-40 нових заявок на отримання дозволу на тимчасове проживання в Литві.

Наразі понад 44 300 осіб мають дійсний дозвіл на проживання в Литві на основі тимчасового захисту.

Раніше Рада Європейського Союзу ухвалила рішення про продовження тимчасового захисту до 4 березня 2026 року для понад 4 мільйонів українських біженців.

Закон ЄС про тимчасовий захист встановлює мінімальні стандарти захисту. Фактичний рівень допомоги може відрізнятися в різних країнах-членах ЄС.