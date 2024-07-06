Марин Ле Пен раскрывала Килиана Мбаппе за его высказывания о выборах во Франции

Лидер французской ультраправой партии "Национальное объединение" Марин Ле Пен. Фото: REUTERS/Sarah Meyssonnier

Лидер ультраправой партии "Национальное объединение" Марин Ле Пен раскритиковала форварда сборной Франции Килиана Мбаппе. Ранее он высказался о результатах парламентских выборов в стране.

Об этом сообщает Lepoint.

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"Les Français en on marre de recevoir des leçons de morale et des consignes de vote."



Dans une interview exclusive accordée à @ amanpour , Marine Le Pen réagit в appel de Kylian Mbappé à aller voter aux #legislatives2024 .



Entretien à retrouver dans son integrité ce vendredi… pic.twitter.com/w8Idq0OP1l — CNN France PR (@CNNFrancePR) 4 июля 2024

Что говорил Мбаппе

В итоговых результатах подсчета голосов первого тура парламентских выборов во Франции партия "Национальное объединение" заняла лидирующее место, набрав 33,1%.

Мбаппе назвал результаты выборов "катастрофой".

"Ситуация действительно чрезвычайная. Больше чем когда-либо нам нужно пойти и проголосовать. Мы не можем оставить страну в руках этих людей. Мы видели результаты — это катастрофа", — подчеркнул футболист.

Реакция Ле Пен

Лидер ультраправой партии заявила, что Мбаппе не стоит поучать своих сограждан.

"Французы устали получать уроки морали и указания по голосованию. Я думаю, что Мбаппе — очень хороший футболист. Но эта тенденция актеров, футболистов и певцов говорить французам, за кого им голосовать, особенно говорить это тем, кто зарабатывает 1400 евро в месяц, тогда как сами миллионеры, которые живут за границей, начинает восприниматься плохо", — подчеркнула она.

Ле Пен добавила, что это выборы эмансипации, где французский народ хочет взять свою жизнь в свои руки и голосовать так, как хочется.

Напомним, Ле Пен заявила, что сократит помощь Украине в случае ее победы на выборах. Она отметила, что будет добиваться отмены разрешения бить Киеву дальнобойным оружием по территории России.

Также Ле Пен отреагировала на публикацию российского МИД в соцсети X, которая касалась выборов во Франции. Она охарактеризовала сообщение как "провокационное".