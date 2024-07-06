Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Сьогодні arrow Ле Пен розкритикувала футболіста Мбаппе, який висловився щодо результатів виборів arrow

Ле Пен розкритикувала футболіста Мбаппе, який висловився щодо результатів виборів

6 липня 2024 17:22
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
Марін Ле Пен розкритувала Кіліана Мбаппе за його висловлення про вибори у Франції
Лідерка французької ультраправої партії "Національне об'єднання" Марін Ле Пен. Фото: REUTERS/Sarah Meyssonnier
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

Лідерка ультраправої партії "Національне об'єднання"  Марін Ле Пен розкритикувала форварда  збірної Франції Кіліана Мбаппе. Раніше він висловився про результати парламентських виборів у країні.  

Про це повідомляє Lepoint.

Читайте також:

Що говорив Мбаппе

У підсумкових результатах підрахунку голосів першого туру парламентських виборів у Франції партія "Національне об'єднання" посіла лідируюче місце, набравши 33,1%.

Мбаппе назвав результати виборів "катастрофою".

"Ситуація справді надзвичайна. Більше, ніж будь-коли, нам потрібно піти і проголосувати. Ми не можемо залишити країну в руках цих людей. Ми бачили результати — це катастрофа", — наголосив футболіст.

Реакція Ле Пен

Лідерка ультраправої партії заявила, що Мбаппе не варто повчати своїх співгромадян.

"Французи втомилися отримувати уроки моралі та вказівки щодо голосування. Я думаю, що Мбаппе — дуже добрий футболіст. Але ця тенденція акторів, футболістів і співаків говорити французам, за кого їм голосувати, особливо говорити це тим, хто заробляє 1400 євро на місяць, тоді як самі мільйонери, які живуть за кордоном, починає сприйматися погано", — наголосила вона.

Ле Пен додала, що це вибори емансипації, де французький народ хоче взяти своє життя у свої руки та голосувати так, як йому хочеться.

Нагадаємо, Ле Пен заявила, що скоротить допомогу Україні у випадку її перемоги на виборах. Вона зазначила, що домагатиметься скасування дозволу бити Києву далекобійною зброєю по території Росії.

Також Ле Пен відреагувала на публікацію російського МЗС у соцмережі X, яка стосувалася виборів у Франції. Вона схарактеризувала допис як "провокаційний".

Франція вибори футбол політики Кіліан Мбаппе Марін Ле Пен

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Оновлено

00:48 Молитви на удачу: як вони працюють, правила читання, тексти, відео

27 червня 2024

06:54 Цивільних українців каратимуть за мілітарі-одяг — що загрожує за камуфляж

25 червня 2024

09:17 Зінченко дізнався, у якому клубі продовжить кар'єру після Євро-2024

Оновлено

00:11 Молитва "Вірую": значення, правила читання, текст, відео

24 червня 2024
Оновлено

12:34 Як отримати дозвіл на зброю в Україні у 2024 році?

3 липня 2024

08:33 В Україні з'явився територіальний резерв — що це та кого до нього включатимуть

27 червня 2024

14:51 За Трубіна борються два відомі клуби — українець піде з Бенфіки

3 липня 2024

13:01 Нові правила надсилання повісток — що змінилося

26 червня 2024

09:12 Шапаренко стане гравцем легендарного клубу — що відомо

5 липня 2024

15:43 Які військові спеціальності виключають бронювання