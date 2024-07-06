Марін Ле Пен розкритувала Кіліана Мбаппе за його висловлення про вибори у Франції

Лідерка французької ультраправої партії "Національне об'єднання" Марін Ле Пен. Фото: REUTERS/Sarah Meyssonnier

Лідерка ультраправої партії "Національне об'єднання" Марін Ле Пен розкритикувала форварда збірної Франції Кіліана Мбаппе. Раніше він висловився про результати парламентських виборів у країні.

Про це повідомляє Lepoint.

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"Les Français en ont marre de recevoir des leçons de morale et des consignes de vote."



Dans une interview exclusive accordée à @amanpour, Marine Le Pen réagit à l'appel de Kylian Mbappé à aller voter aux #legislatives2024.



Entretien à retrouver dans son intégralité ce vendredi… pic.twitter.com/w8Idq0OP1l — CNN France PR (@CNNFrancePR) July 4, 2024

Що говорив Мбаппе

У підсумкових результатах підрахунку голосів першого туру парламентських виборів у Франції партія "Національне об'єднання" посіла лідируюче місце, набравши 33,1%.

Мбаппе назвав результати виборів "катастрофою".

"Ситуація справді надзвичайна. Більше, ніж будь-коли, нам потрібно піти і проголосувати. Ми не можемо залишити країну в руках цих людей. Ми бачили результати — це катастрофа", — наголосив футболіст.

Реакція Ле Пен

Лідерка ультраправої партії заявила, що Мбаппе не варто повчати своїх співгромадян.

"Французи втомилися отримувати уроки моралі та вказівки щодо голосування. Я думаю, що Мбаппе — дуже добрий футболіст. Але ця тенденція акторів, футболістів і співаків говорити французам, за кого їм голосувати, особливо говорити це тим, хто заробляє 1400 євро на місяць, тоді як самі мільйонери, які живуть за кордоном, починає сприйматися погано", — наголосила вона.

Ле Пен додала, що це вибори емансипації, де французький народ хоче взяти своє життя у свої руки та голосувати так, як йому хочеться.

Нагадаємо, Ле Пен заявила, що скоротить допомогу Україні у випадку її перемоги на виборах. Вона зазначила, що домагатиметься скасування дозволу бити Києву далекобійною зброєю по території Росії.

Також Ле Пен відреагувала на публікацію російського МЗС у соцмережі X, яка стосувалася виборів у Франції. Вона схарактеризувала допис як "провокаційний".