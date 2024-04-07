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Лавров посетит Китай, чтобы обсудить войну в Украине — когда состоится визит

7 апреля 2024 17:19
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая
Лавров посетит Китай, чтобы обсудить войну в Украине — когда состоится визит
Глава МИД России Сергей Лавров. Фото: росСМИ
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая

Министр иностранных дел России Сергей Лавров в понедельник, 8 апреля, посетит Китай. Там он намерен обсудить войну в Украине и углубление партнерства с Китаем.

Об этом пишет Reuters.

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Министр иностранных дел Китая Ван направил приглашение Лаврову.

"По приглашению члена политбюро ЦК КПК, министра иностранных дел Ван министр иностранных дел РФ Сергей Лавров посетит Китай с официальным визитом", — говорится в сообщении МИД.

Переговоры будут включать двустороннее сотрудничество, а также "горячие темы", в частности война в Украине.

Издание пишет, что после начала полномасштабного вторжения РФ и Китай объявили о партнерстве "без ограничений".

По данным китайской таможни, в 2023 году торговля между странами достигла рекордных 240,1 млрд долларов — это на 26,3% больше, чем в 2022 году.

Напомним, в США выразили обеспокоенность по поводу "тревожных масштабов" сотрудничества между Китаем и Россией, способствующей ведению войны против Украины.

Также президент США Джо Байден в ходе телефонного разговора с главой Китая Си Цзиньпином призвал не сотрудничать с Россией в оборонной отрасли.

Китай
Сергей Лавров
война в Украине
Россия

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