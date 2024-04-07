Лавров відвідає Китай, щоб обговорити війну в Україні — коли відбудеться візит

Голова МЗС Росії Сергій Лавров. Фото: росЗМІ

Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров у понеділок, 8 квітня, відвідає Китай. Там він планує обговорити війну в Україні та поглиблення партнерства з Китаєм.

Про це пише Reuters.

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Міністр закордонних справ Китаю Ван Ї направив запрошення Лаврову.

"На запрошення члена політбюро ЦК КПК, міністра закордонних справ Ван Ї міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров відвідає Китай з офіційним візитом", — йдеться у повідомленні МЗС.

Переговори включатимуть двостороннє співробітництво, а також "гарячі теми", зокрема, війна в Україні.

Видання пише, що після початку повномасштабного вторгнення РФ та Китай оголосили про партнерство "без обмежень".

За даними китайської митниці, протягом 2023 року торгівля між країнами досягла рекордних 240,1 млрд доларів — це на 26,3% більше, аніж у 2022 році.

Нагадаємо, у США висловили занепокоєність щодо "тривожних масштабів" співпраці між Китаєм і Росією, яка сприяє веденню війни проти України.

Також президент США Джо Байден під час телефонної розмови з очільником Китаю Сі Цзіньпіном закликав не співпрацювати з Росією в оборонній галузі.