Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Сегодня arrow Лавров прибыл с официальным визитом в Китай — с кем проведет переговоры arrow

Лавров прибыл с официальным визитом в Китай — с кем проведет переговоры

8 апреля 2024 09:02
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор
Лавров прибыл с официальным визитом в Китай — с кем проведет переговоры
Сергей Лавров. Фото: скриншот с видео
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор

Министр иностранных дел России Сергей Лавров прибыл с официальным визитом в Китай в понедельник, 8 апреля. Дипломат планирует провести переговоры с главой МИД КНР Ван И.

Об этом сообщают росСМИ.

Читайте также:

Визит Лаврова в Китай

Отмечается, что самолет Лаврова приземлился в аэропорту Шоуда в Пекине. Российский министр задержится в Китае до 9 апреля.

Он, в частности, встретится там с министром иностранных дел КНР Ван И. Стороны проведут переговоры по двустороннему сотрудничеству, а также обсудят "горячие темы", такие как война в Украине и ситуацию в Азиатско-тихоокеанском регионе.

Напомним, на днях в США выразили обеспокоенность по поводу "тревожных масштабов" сотрудничества между Китаем и Россией, способствующей ведению войны против Украины.

Кроме того, президент США Джо Байден в ходе телефонного разговора с главой Китая Си Цзиньпином призвал не сотрудничать с Россией в оборонной отрасли.

Китай
россияне
Сергей Лавров
Кремль
война в Украине
Россия

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

13:28 Наталья Сумская рассказала о пророчестве, которое услышала в свое время ее мама

26 марта 2024

19:27 С 1 апреля украинцы должны будут прийти в ТЦК без повестки — кого коснется

30 марта 2024

01:47 Где могут служить ограниченно пригодные с 1 апреля — полный перечень

27 марта 2024

02:45 Мобилизация в Украине — адвокат назвал одну популярную болезнь, освобождающую от призыва

06:44 Сколько военных в Украине до сих пор не были на фронте — официальные данные

30 марта 2024

17:27 Нападение на работников ТЦК на Хмельнитчине — Жорин отреагировал на инцидент

3 апреля 2024

20:40 Простая ситуация, в которой многие ошибаются, — кто из водителей проедет первым

26 марта 2024

07:25 Только люди с высоким IQ найдут спящего котика на сухом дереве за восемь секунд

27 марта 2024

20:51 Можно ли игнорировать оставшуюся в дверях повестку — ответ юриста

30 марта 2024

18:40На Одесчине пограничники начали выдавать разрешения на проезд через Паланку