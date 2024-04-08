Лавров прибыл с официальным визитом в Китай — с кем проведет переговоры

Сергей Лавров. Фото: скриншот с видео

Министр иностранных дел России Сергей Лавров прибыл с официальным визитом в Китай в понедельник, 8 апреля. Дипломат планирует провести переговоры с главой МИД КНР Ван И.

Об этом сообщают росСМИ.

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Отмечается, что самолет Лаврова приземлился в аэропорту Шоуда в Пекине. Российский министр задержится в Китае до 9 апреля.

Он, в частности, встретится там с министром иностранных дел КНР Ван И. Стороны проведут переговоры по двустороннему сотрудничеству, а также обсудят "горячие темы", такие как война в Украине и ситуацию в Азиатско-тихоокеанском регионе.

Напомним, на днях в США выразили обеспокоенность по поводу "тревожных масштабов" сотрудничества между Китаем и Россией, способствующей ведению войны против Украины.

Кроме того, президент США Джо Байден в ходе телефонного разговора с главой Китая Си Цзиньпином призвал не сотрудничать с Россией в оборонной отрасли.