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Лавров прибув з офіційним візитом до Китаю — з ким проведе переговори

8 квітня 2024 09:02
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор
Лавров прибув з офіційним візитом до Китаю — з ким проведе переговори
Сергій Лавров. Фото: скриншот з відео
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор

Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров прибув з офіційним візитом до Китаю у понеділок, 8 квітня. Дипломат планує провести переговори з очільником МЗС КНР Ван І. 

Про це повідомляють росЗМІ. 

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Візит Лаврова до Китаю

Зазначається, що літак Лаврова приземлився в аеропорту Шоуду у Пекіні. Російський міністр затримається у Китаї до 9 квітня. 

Він, зокрема, зустрінеться там з міністром закордонних справ КНР Ван І. Сторони проведуть переговори щодо двостороннього співробітництва, а також обговорять "гарячі теми", такі як війна в Україні та ситуацію в Азійсько-тихоокеанському регіоні.

Нагадаємо, днями у США висловили занепокоєність щодо "тривожних масштабів" співпраці між Китаєм і Росією, яка сприяє веденню війни проти України.

Крім того, президент США Джо Байден під час телефонної розмови з очільником Китаю Сі Цзіньпіном закликав не співпрацювати з Росією в оборонній галузі.

Китай
росіяни
Сергій Лавров
Кремль
війна в Україні
Росія

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