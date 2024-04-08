Лавров прибув з офіційним візитом до Китаю — з ким проведе переговори

Сергій Лавров. Фото: скриншот з відео

Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров прибув з офіційним візитом до Китаю у понеділок, 8 квітня. Дипломат планує провести переговори з очільником МЗС КНР Ван І.

Про це повідомляють росЗМІ.

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Візит Лаврова до Китаю

Зазначається, що літак Лаврова приземлився в аеропорту Шоуду у Пекіні. Російський міністр затримається у Китаї до 9 квітня.

Він, зокрема, зустрінеться там з міністром закордонних справ КНР Ван І. Сторони проведуть переговори щодо двостороннього співробітництва, а також обговорять "гарячі теми", такі як війна в Україні та ситуацію в Азійсько-тихоокеанському регіоні.

Нагадаємо, днями у США висловили занепокоєність щодо "тривожних масштабів" співпраці між Китаєм і Росією, яка сприяє веденню війни проти України.

Крім того, президент США Джо Байден під час телефонної розмови з очільником Китаю Сі Цзіньпіном закликав не співпрацювати з Росією в оборонній галузі.