Переговоры Украины и Индии – о чем договорились страны

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба и глава МИД Индии Субраманьям Джайшанкар. Фото: twitter.com/DmytroKuleba

Украина и Индия договорились возродить сотрудничество до уровня, существовавшего до начала полномасштабного российского вторжения. Особенной темой встречи стала украинская Формула мира.

Об этом сегодня в своем Twitter (X) во время официального визита в Нью-Дели написал Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

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Дмитрий Кулеба обсудил с индийским коллегой Субраманьямом Джайшанкаром ряд вопросов, касающихся глобальной безопасности, ситуации в регионе и двусторонних отношений Украины и Индии.

"Особое внимание мы уделили Формуле мира и дальнейшим шагам на пути к ее реализации. На обзорном заседании украинско-индийской межправительственной комиссии мы договорились восстановить уровень сотрудничества между нашими странами, который существовал до развязанной Россией полномасштабной войны, а также — определить новые перспективные проекты, чтобы вывести наши отношения на следующий уровень", — подчеркнул Кулеба.

Напомним, 28 марта Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба отреагировал на вето России о продлении мандата группы экспертов Комитета санкций против Северной Кореи в Совете Безопасности ООН.

Ранее одна из индийских компаний отказалась от закупки российской нефти, доставляемой Совкомфлотом.