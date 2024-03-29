Перемовини України та Індії — про що домовилися країни

Глава МЗС України Дмитро Кулеба і керівник МЗС Індії Субраманьям Джайшанкар. Фото: twitter.com/DmytroKuleba

Україна та Індія домовилися відродити співпрацю до рівня, що існував до початку повномасштабного російського вторгнення. Особливою темою зустрічі стала українська Формула миру.

Про це сьогодні у своему Twitter (X) під час офіційного візиту до Нью-Делі написав Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.

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Дмитро Кулеба обговорив з індійським колегою Субраманьямом Джайшанкаром низку питань щодо глобальної безпеки, ситуації в регіоні та двосторонніх відносин України та Індії.

"Особливу увагу ми приділили Формулі миру та подальшим крокам на шляху до її реалізації. Ми також співголовували на оглядовому засіданні українсько-індійської міжурядової комісії та домовилися відновити рівень співпраці між нашими країнами, який існував до розв'язаної Росією повномасштабної війни, а також визначити нові перспективні проєкти, щоб вивести наші відносини на наступний рівень", — наголосив Кулеба.

Нагадаємо, 28 березня Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба відреагував на вето Росії щодо продовження мандата групи експертів Комітету санкцій проти Північної Кореї в Раді Безпеки ООН.

Раніше одна з індійських компаній відмовилася від закупівлі російської нафти, яку доставляє Совкомфлот.