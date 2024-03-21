Кулеба анонсировал поставки на фронт снарядов по чешской инициативе

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба. Фото: Виктор Ковальчук / УНИАН

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что вскоре бойцы Вооруженных сил ощутят поступление на передовую снарядов в рамках чешской инициативы. Украина также активно работает над подобными соглашениями с другими союзниками.

Об этом Дмитрий Кулеба сообщил в эфире телемарафона "Единые новости" в четверг, 21 марта.

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Кулеба о чешской инициативе

"Могу подтвердить, что в обозримой перспективе украинские солдаты почувствуют прибытие на фронт снарядов в рамках чешской инициативы", — отметил министр.

По его словам, Украина не ограничивается чешской инициативой, но работает с другими странами.

"Мы не останавливаемся на этой инициативе и сейчас работаем с другими странами, которые говорят, что могут реализовать такие же инициативы и уже активно над этим работают. Потому что одной инициативой здесь не обойдешься", — подчеркнул Кулеба.

Что известно о чешской инициативе

Напомним, что президент Чехии Петр Павел заявил о намерении поставить Украине 800 тыс. единиц артиллерийских боеприпасов. Как известно, в феврале из-за нехватки мощностей по производству боеприпасов в ЕС Чехия предложила закупать боеприпасы для Украины у третьих стран. К ее инициативе присоединились более 15 государств.

Позже чешский лидер подтвердил передачу суммы от союзников на артиллерийские снаряды для бойцов ВСУ. Следующий этап — подписание меморандума правительством Чехии со странами, присоединившимися к инициативе.

Также мы писали, что советник премьера Чехии по нацбезопасности Томаш Пояр ответил, когда Украина получит закупленные для нее боеприпасы. Так, это может произойти уже в июне этого года.

Добавим, согласно данным западных СМИ, вероятно, Чехия использует свои контакты времен холодной войны, чтобы быстрее найти 800 тыс. снарядов, и закупает их у государств-союзников России.