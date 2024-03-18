Чехія закуповує снаряди для України у союзників Росії, — WSJ

Робітник виготовляє артилерійські снаряди на заводі. Ілюстративне фото: AP

Чехія в рамках своєї ініціативи шукає та закуповує боєприпаси для України. Таке рішення вже підтримали інші європейські країни й Канада. Однак, ймовірно, Чехія використовує свої контакти часів холодної війни, щоб швидше знайти 800 тис. снарядів і закуповує їх у державах-союзниках Росії.

Про це повідомляє The Wall Street Journal.

Читайте також:

Снаряди для України від союзників РФ

У виданні Чехію назвали "одним із найзавзятіших прихильників України", однак джерела WSJ вказують, що в рамках закупівлі боєприпасів для Києва країна отримала певну частину з них від союзників Росії.

Як очікується. Чехія передасть Україні 800 тис. снарядів через треті країни. Стало відомо, що країна знайшла ще 700 тис. додаткових артснарядів, які за умови додаткового фінансування також будуть передані Києву. Найбільший внесок у допомогу зробила саме Німеччина і станом на зараз для першого траншу вже зібрано 300 тис. одиниць зброї.

Щодо зв'язків з союзниками РФ, то видання пише про те, що Чехія успадкувала великі зв'язки своєї збройової промисловості із замовниками по всьому світу. Зокрема, країна має добрі відносини з Глобальним Півднем. Керівництво Чехії не розкриває деталей щодо постачальників боєприпасів, проте з'ясувалося, що серед них є союзники Росії.

Існує припущення, що надання зброї здійснюватиметься через територію Чехії чи третіх країн, щоб уникнути зв'язку між постачальниками і Україною та не наражати країни на агресію РФ.

"Конфіденційність відіграє тут ключову роль: ми говоримо і говоритимемо з усіма, незалежно від їхньої лояльності та політичної позиції, за деяким винятком, таким як Північна Корея", — повідомив The Wall Street Journal радник з національної безпеки чеського уряду Томаш Пояр.

У виданні додають, що ініціатива допомогла виявити суперечності між публічними дружніми відносинами союзників РФ і це довело, що вони готові приватно допомагати Україні.

Нагадаємо, президент Чехії Петр Павел заявив про намір поставити Україні 800 тис. одиниць артилерійських боєприпасів. Він зазначив, що ці поставки можуть бути здійснені протягом кількох тижнів за умови відсутності серйозних перешкод.

Також ми писали, що партнери України виділили майже всю суму від потрібного фінансування для закупівлі снарядів для ЗСУ.

Згодом Томаш Пояр спрогнозував, що Україна зможе отримати боєприпаси вже у червні цього року.