Чехия закупает снаряды для Украины у союзников России, — WSJ

Работник производит артиллерийские снаряды на заводе. Иллюстративное фото: AP

Чехия в рамках своей инициативы ищет и закупает боеприпасы для Украины. Такое решение уже поддержали другие европейские страны и Канада. Однако, вероятно, Чехия использует свои контакты времен холодной войны, чтобы быстрее найти 800 тыс. снарядов и закупает их у государств-союзников России.

Об этом сообщает The Wall Street Journal.

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В издании Чехию назвали "одним из самых ярых сторонников Украины", однако источники WSJ указывают, что в рамках закупки боеприпасов для Киева страна получила определенную часть из них от союзников России.

Как ожидается. Чехия передаст Украине 800 тыс. снарядов через третьи страны. Стало известно, что страна нашла еще 700 тыс. дополнительных артснарядов, которые при дополнительном финансировании также будут переданы Киеву. Наибольший вклад в помощь сделала именно Германия и по состоянию на сегодняшний день для первого транша уже собрано 300 тыс. единиц оружия.

Что касается связей с союзниками РФ, то издание пишет о том, что Чехия унаследовала обширные связи своей оружейной промышленности с заказчиками по всему миру. В частности, у страны хорошие отношения с Глобальным Югом. Руководство Чехии не раскрывает деталей по поводу поставщиков боеприпасов, однако выяснилось, что среди них есть союзники России.

Существует предположение, что предоставление оружия будет осуществляться через территорию Чехии или третьих стран во избежание связи между поставщиками и Украиной и не подверженнее стран агрессии РФ.

"Конфиденциальность играет здесь ключевую роль: мы говорим и будем говорить со всеми, независимо от их лояльности и политической позиции, за некоторым исключением, таким как Северная Корея", — сообщил The Wall Street Journal советник по национальной безопасности чешского правительства Томаш Пояр.

В издании добавляют, что инициатива помогла выявить противоречия между публичными дружескими отношениями союзников РФ и это доказало, что они готовы частно помогать Украине.

Напомним, президент Чехии Петр Павел заявил о намерении поставить в Украину 800 тыс. единиц артиллерийских боеприпасов. Он отметил, что эти поставки могут быть осуществлены в течение нескольких недель при отсутствии серьезных препятствий.

Также мы писали, что партнеры Украины выделили почти всю сумму от требуемого финансирования для закупки снарядов для ВСУ.

Позже Томаш Пояр спрогнозировал, что Украина сможет получить боеприпасы уже в июне этого года.