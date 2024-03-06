Чехія знайшла майже всі кошти на закупівлю 800 тис. снарядів для України, — Bloomberg

Артилерійські снаряди. Ілюстративне фото: Rheinmetall

Партнери України виділили майже всю суму від потрібного фінансування для реалізації ініціативи Чехії щодо закупівлі 800 тисяч артилерійських снарядів для Збройних сил. Щойно надійдуть всі кошти, Україна отримає зброю протягом декількох тижнів.

Про це повідомляє Bloomberg

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За даними джерел видання, Україна за декілька тижнів отримає снаряди щойно буде зібрана уся сума на їх закупівлю. Точні терміни доставки будуть залежати від контракту та графіку транспортування.

У березні планується окрема зустріч міністрів оборони і закордонних справ Євросоюзу, на якій будуть узгоджуватися всі нюанси передачі боєприпасів Києву.

Згідно з оцінками Bloomberg, ЗСУ потребує близько 200 тис. снарядів на місяць, щоб давати відсіч російській армії. Як вказує видання, щодня солдати РФ використовують від 3 до 5 разів більше боєприпасів, ніж можуть випустити українські захисники.

Нагадаємо, у Литві оголосили про підтримання ініціативи Чехії щодо закупівлі артилерійських снарядів для України. Держава узгодить оборонну співпрацю та постачатиме боєприпаси ЗСУ.

Згодом у Франції заявили, що підтримають ініціативу Чехії у закупівлі боєприпасів для України. Еммануель Макрон заявив, що Франція зробить свій внесок у закупівлю зброї для ЗСУ.

А 6 березня Німеччина підтримала Чехію у наданні боєприпасів для Києва. До ініціативи вже долучилася Канада, Нідерланди, Данія, та Бельгія.