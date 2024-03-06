Чехия нашла почти все средства на закупку 800 тыс. снарядов для Украины, — Bloomberg

Артиллерийские снаряды. Иллюстративное фото: Rheinmetall

Партнеры Украины выделили почти всю сумму от требуемого финансирования для реализации инициативы Чехии по закупке 800 тыс. артиллерийских снарядов для Вооруженных сил. Как только поступят все средства, Украина получит оружие в течение нескольких недель.

Об этом сообщает Bloomberg

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По данным источников издания, Украина через несколько недель получит снаряды, как только будет собрана вся сумма на их закупку. Точные сроки доставки зависят от контракта и графика транспортировки.

В марте планируется отдельная встреча министров обороны и иностранных дел Евросоюза, на которой будут согласовываться все нюансы передачи боеприпасов Киеву.

Согласно оценкам Bloomberg, ВСУ нуждаются в около 200 тыс. снарядов в месяц, чтобы давать отпор российской армии. Как указывает издание, каждый день солдаты РФ используют от 3 до 5 раз больше боеприпасов, чем могут выпустить украинские защитники.

Напомним, в Литве объявили о поддержании инициативы Чехии по закупке артиллерийских снарядов для Украины. Государство согласует оборонное сотрудничество и будет поставлять боеприпасы ВСУ.

Впоследствии во Франции заявили, что поддержат инициативу Чехии по закупке боеприпасов для Украины. Эммануэль Макрон заявил, что Франция внесет свой вклад в закупку оружия для ВСУ.

А 6 марта Германия поддержала Чехию в предоставлении боеприпасов для Киева. К инициативе уже присоединились Канада, Нидерланды, Дания и Бельгия.