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Кулеба анонсував постачання на фронт снарядів за чеською ініціативою

21 березня 2024 23:32
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор
Кулеба анонсував постачання на фронт снарядів за чеською ініціативою
Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба. Фото: Віктор Ковальчук / УНІАН
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що невдовзі бійці Збройних сил відчують надходження на передову снарядів в рамках чеської ініціативи. Україна також активно працює над подібними угодами з іншими союзниками.

Про це Дмитро Кулеба повідомив в ефірі телемарафону "Єдині новини" у четвер, 21 березня.

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"Можу підтвердити, що в осяжній перспективі українські солдати відчують прибуття на фронт снарядів в рамках чеської ініціативи", — зазначив міністр.

За його словами, Україна не обмежується чеською ініціативою, а й працює з іншими країнами.

"Ми не зупиняємось на цій ініціативі і зараз працюємо з іншими країнами, які кажуть, що можуть реалізувати такі самі ініціативи і вже активно над цим працюють. Бо однією ініціативою тут не обійдешся", — наголосив Кулеба.

Що відомо про чеську ініціативу

Нагадаємо, що президент Чехії Петр Павел заявив про намір поставити Україні 800 тис. одиниць артилерійських боєприпасів. Як відомо, в лютому через брак потужностей з виробництва боєприпасів у ЄС Чехія запропонувала закуповувати боєприпаси для України у третіх країн. До її ініціативи долучилися понад 15 держав.

Пізніше чеський лідер підтвердив передачу суми від союзників на артилерійські снаряди для бійців ЗСУ. Наступний етап — підписання меморандуму урядом Чехії з країнами, які долучились до ініціативи.

Також ми писали, що радник прем'єра Чехії з питань нацбезпеки Томаш Пояр відповів, коли Україна отримає закуплені для неї боєприпаси. Так, це може статися вже у червні цьогоріч.

Додамо, згідно з даними західних ЗМІ, ймовірно, Чехія використовує свої контакти часів холодної війни, щоб швидше знайти 800 тис. снарядів, і закуповує їх у державах-союзниках Росії.

Дмитро Кулеба
зброя
ЗСУ
Чехія
військова допомога
Україна
боєприпаси
війна в Україні
війна

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