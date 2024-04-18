Кремль боится слива гостайн — что придумало ФСБ для российских депутатов

Госдума РФ. Фото: росСМИ

В России ужесточаются ограничения на международные поездки для некоторых чиновников. Известно, что это происходит из-за страха, что они могут разоблачить государственные секреты.

Об этом сообщило агентство Reuters в четверг, 18 апреля.

Читайте также:

Какие ограничения имеют российские чиновники

Источники утверждают, что Федеральная служба безопасности России оказывает давление на правительственных чиновников, в том числе на работников министерств, запрещая им выезд из страны, даже в союзные государства.

Согласно публикации, хотя на Западе также существуют строгие правила для заграничных поездок лиц, имеющих доступ к государственным тайнам, российские ограничения считаются "несколько хаотичными".

Источники отмечают, что в России правила выезда из страны различаются в зависимости от государственного ведомства.

"Вы вообще никуда не сможете уехать, даже в Узбекистан или Беларусь на майские праздники. Вы можете уехать, только если у вас есть разрешение", — сказал один из собеседников агентства Reuters.

Источники указывают, что главной причиной ужесточения правил является страх Кремля перед тем, что российские чиновники могут соблазнить и заставить раскрыть секреты, касающиеся национальной безопасности, а также возможность их задержания.

Один из источников сообщил, что в 2022 году чиновникам неофициально запретили путешествовать, а в середине 2023 это ограничение было введено официально. Теперь подобные запреты распространяются на всех чиновников, имеющих доступ к государственным тайнам. Определение "государственной тайны" в России достаточно широко и расширилось после войны.

По словам источника из российского парламента, сотрудникам Государственной Думы запрещены какие-либо заграничные поездки, включая поездки в соседнюю Беларусь.

Другой чиновник рассказал журналистам, что работники МВД, ФСБ и Росгвардии могут отдыхать только в 14 странах, преимущественно постсоветских, а также в Кубе, Иране, Северной Корее и Сирии. Он также отметил, что поездки в Китай являются проблематичными из-за вопросов экстрадиции. Другой источник заявил, что носителям гостайн временно запрещено путешествовать как во враждебные, так и в дружественные страны, кроме случаев болезни или похорон.

Еще один человек сообщил, что чиновникам Минфина РФ запрещены все заграничные поездки, за исключением служебных. Один из чиновников вынужден был уйти в отставку после того, как стало известно, что его сын учится в США.

Также сотрудник одной из российских государственных компаний отметил, что паспорта работников с доступом к государственным тайнам хранятся в специальном внутреннем отделе.

Напомним, что глава ФСБ обвинил Британию, США и Украину за теракт в ТЦ Крокус.

Ранее мы писали, что ФСБ обнародовала допрос подозреваемых в теракте в ТРЦ "Крокус".