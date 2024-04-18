Кремль боїться зливу держтаємниць — що вигадало ФСБ для російських депутатів

Держдума РФ. Фото: росЗМІ

В Росії посилюють обмеження на міжнародні поїздки для деяких урядовців. Відомо, що це відбувається через страх, що вони можуть викрити державні секрети.

Про це повідомило агенства Reuters у четвер, 18 квітня.

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Які обмеження мають російські чиновники

Джерела стверджують, що Федеральна служба безпеки Росії тисне на урядових чиновників, зокрема на працівників міністерств, забороняючи їм виїзд з країни, навіть до союзних держав.

Згідно з публікацією, хоча на Заході також існують строгі правила для закордонних поїздок осіб, які мають доступ до державних таємниць, російські обмеження вважаються "дещо хаотичними".

Джерела зазначають, що в Росії правила для виїзду з країни різняться залежно від державного відомства.

"Ви взагалі нікуди не зможете поїхати, навіть в Узбекистан або Білорусь на травневі свята. Ви можете поїхати, тільки якщо у вас є дозвіл", — сказав один із співрозмовників агенства Reuters.

Джерела вказують, що головною причиною посилення правил є страх Кремля перед тим, що російських урядовців можуть спокусити і змусити розкрити секрети, які стосуються національної безпеки, а також можливість їх затримання.

Одне з джерел повідомило, що у 2022 році урядовцям неофіційно заборонили подорожувати, а в середині 2023 року це обмеження було введено офіційно. Тепер подібні заборони поширюються на всіх чиновників, які мають доступ до державних таємниць. Визначення "державної таємниці" в Росії є досить широким і розширилося після війни.

За словами джерела з російського парламенту, співробітникам Державної Думи заборонено будь-які закордонні поїздки, включаючи поїздки до сусідньої Білорусі.

Інший урядовець розповів журналістам, що працівники МВС, ФСБ і Росгвардії можуть відпочивати лише в 14 країнах, переважно пострадянських, а також у Кубі, Ірані, Північній Кореї та Сирії. Він також зазначив, що поїздки до Китаю є проблематичними через питання екстрадиції. Інше джерело заявило, що носіям держтаємниць тимчасово заборонено подорожувати як до ворожих, так і до дружніх країн, окрім випадків хвороби або похорону.

Ще одна особа повідомила, що чиновникам Мінфіну РФ заборонено всі закордонні поїздки, за винятком службових. Один із чиновників був змушений піти у відставку після того, як стало відомо, що його син навчається в США.

Також співробітник однієї з російських державних компаній зазначив, що паспорти працівників з доступом до державних таємниць зберігаються в спеціальному внутрішньому відділі.

Нагадаємо, що очільник ФСБ звинуватив Британію, США та Україну за теракт в ТЦ Крокус.

Раніше ми писали, що ФСБ оприлюднила допит підозрюваних у теракті в ТРЦ "Крокус".