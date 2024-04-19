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Страны G7 перенесли рассмотрение вопроса передачи Украине российских активов

19 апреля 2024 15:35
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
Страны G7 перенесли рассмотрение вопроса передачи Украине российских активов
Встреча министров иностранных дел G7. Фото: Gregorio Borgia/Pool via REUTERS
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

Министры иностранных дел стран G7 одобрили декларацию по итогам встречи в Италии. Они перенесли вопрос передачи Украине российских активов на июнь.

Об этом говорится в заявлении министров G7, опубликованном в пятницу, 19 апреля.

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Главы МИД Канады, Франции, Германии, Италии, Японии, Великобритании, США и глава дипломатии ЕС решительно осудили войну России против Украины.

"Мы подтверждаем нашу непоколебимую решимость поддерживать демократическую Украину, поскольку она защищает свою свободу, суверенитет, независимость и территориальную целостность в пределах своих международно признанных границ", — говорится в заявлении.

Министры подтвердили свою определенность усилить возможности противовоздушной обороны Украины в целях защиты жизни и критически важной инфраструктуры. Они также заявили о готовности к сотрудничеству с партнерами в этом направлении. В контексте этих усилий особое внимание уделяется Инициативе немедленных действий по противовоздушной обороне (IAAD), предложенной Германией.

Они подчеркнули, что Россия должна заплатить за ущерб и разрушение, которые она наносит, и осудили недавние удары России по энергетической инфраструктуре Украины.

"Мы продолжим изучать все возможные пути оказания помощи Украине в получении компенсации от России в соответствии с нашими соответствующими правовыми системами и международным правом. По просьбе лидеров мы продолжим нашу работу и дадим рекомендации накануне саммита в Апулии обо всех возможных направлениях и возможных вариантах использования обездвиженных российских суверенных активов для поддержки Украины, в соответствии с нашими соответствующими правовыми системами и международным правом", — говорится в заявлении.

Напомним, исполнительный вице-президент Европейской комиссии Валдис Домбровскис заявил, что страны G7 планируют использовать около 300 миллиардов долларов замороженных активов России как залог для предоставления займа Украине. По его словам, рассматриваются разные варианты, продолжаются дискуссии.

Также премьер-министр Ирландии Саймон Харрис заявил перед началом спецзаседания Европейского совета, что Ирландия поддерживает замысел использования замороженных российских активов для помощи Украине. По его словам, этот вопрос будет одним из главных на встрече в Брюсселе.

война
Италия
МИД
россияне
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Украина
активы
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